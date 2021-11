O hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, não disputará o GP de Valência deste fim de semana, que encerra a temporada 2021, devido à problemas de visão que o espanhol vem sofrendo após uma concussão causada por um acidente durante uma sessão de treinamento off-road.

Ainda sofrendo com sintomas quando passou por uma bateria de exames antes do GP do Algarve, o espanhol optou por seguir as recomendações médicas, não disputando a etapa de Portimão. No final de semana, a Honda não descartou a possibilidade dele não disputar a prova de Valência também, dependendo de nova bateria de exames.

Agora, a Honda confirmou que Márquez não disputará a etapa no Circuito Ricardo Tormo, porque ele está enfrentando os mesmos problemas de visão que sofreu em 2011, quando caiu em Sepang enquanto disputava a Moto2. Na ocasião, um pedaço de brita danificou um nervo em seu olho.

"Os exames feitos em Marc Márquez após o acidente confirmam que o piloto tem diplopia [visão dupla] e revelou uma paralisia do quarto nervo direito, com envolvimento do músculo oblíquo superior direito", disse o oftalmologista de Márquez, Sanchez Dalmau.

"Um tratamento conservador, com atualizações periódicas foi escolhido após a avaliação clínica. O quarto nervo direito é aquele que já havia sido danificado em 2011".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez deve ser novamente substituído pelo piloto de testes da Honda Stefan Bradl, que correu em seu lugar em Portimão, conquistando um ponto ao terminar em 15º.

Tendo vencido em duas pistas com sentido anti-horário neste ano, Sachsenring e Circuito das Américas, além de um grande segundo lugar em Aragón, a expectativa era de que Márquez lutasse pela vitória em Valência.

Sua ausência será a quarta em 2021, tendo perdido também as duas primeiras etapas da temporada, devido à recuperação de sua séria lesão no braço direito, que o tirou do campeonato em 2020.

"Esses momentos são difíceis", escreveu Márquez em suas redes sociais. "Parece que quando chove, cai um dilúvio. Após visitar o Dr. Sánchez Dalmau, um novo episódio de diplopia (visão dupla) foi confirmado, assim como em 2011. Precisamos de paciência, mas se aprendi uma coisa é como enfrentar as adversidades com positividade. Muito obrigado pelo apoio!".

Mesmo sem disputar quatro corridas e com outros quatro abandonos no ano, Márquez terminará o campeonato como o melhor piloto Honda, já que se encontra 42 pontos à frente de seu companheiro de equipe, Pol Espargaró.

O anúncio significa também que Márquez não participará do primeiro teste pré-temporada de 2022, que será realizado em Jerez entre 18 e 19 de novembro. A Honda esperava que o espanhol voltasse para dar importante feedback à nova RC213V, que promete uma mudança radical de design.

A Honda teve um bom final de semana no GP do Algarve, com Álex Márquez obtendo seu melhor resultado da temporada ao terminar em quarto, lutando pelo pódio contra Jack Miller da Ducati até o fim, enquanto Pol Espargaró foi o sexto com a RC213V da equipe oficial da montadora.

