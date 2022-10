Carregar reprodutor de áudio

A hora chegou! Neste fim de semana, vamos conhecer quem é o grande campeão de 2022 da MotoGP: Francesco Bagnaia ou Fabio Quartararo. E a decisão acontece em um dos palcos tradicionais da categoria: o Circuito Ricardo Torno, que recebe mais um GP de Valência.

Com 25 pontos em jogo, 23 separam os únicos dois candidatos ao título. Na liderança, está Pecco Bagnaia, que teve um início de ano complicado, mas que se recuperou de forma magistral a partir de junho, revertendo um déficit de 91 pontos após o GP da Alemanha para chegar à final liderando com 23 de vantagem.

Do outro lado, o atual campeão, Fabio Quartararo. O francês da Yamaha teve um início de temporada sólido, mas viu sua moto ficar estagnada no desenvolvimento enquanto as demais se aproximaram perigosamente. Nas últimas corridas, ele vem demonstrando descontentamento com a equipe, sendo que neste ano confirmou sua permanência até o fim de 2024.

Os resultados que dariam a Bagnaia o título no GP de Valência

Pecco Bagnaia Fabio Quartararo De vencedor a 14º Não importa 15º ou abaixo 2º ou abaixo

O único resultado que daria a Quartararo o título no GP de Valência:

Fabio Quartararo Pecco Bagnaia Vencedor 15º ou abaixo

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 09h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 10h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 06h55 Star+ Classificação Sábado 11h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 08h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h Star+ Classificação Sábado 08h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h ESPN 4 e Star+

