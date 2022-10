MotoGP: As chances de título de Bagnaia e Quartararo em Valência

Carregar reprodutor de áudio

Após nove meses de competição, a MotoGP finalmente conhecerá seu campeão! Pela quinta vez desde a sua criação em 2002, é durante a última jornada da temporada, em Valência, que este resultado será decidido.

Se na Malásia ainda haviam quatro candidatos matematicamente vivoa na luta o título de Campeão do Mundo 2022, agora são apenas dois, com uma vantagem de pontos muito clara para Francesco Bagnaia, grande favorito.

Fabio Quartararo, seu único rival, terá, portanto, muito a fazer para alcançar um cenário que lhe permita vencer, já que ele que está 23 pontos atrás do piloto da Ducati. Para isso, ele deve conseguir marcar 24 pontos a mais que o italiano e, portanto, deve necessariamente vencer, pois um triunfo equivale a 25 unidades, e um segundo lugar, 20.

A vitória é sua única possibilidade, mas seu oponente ainda não deve marcar mais de um ponto e, assim, terminar em 15º ou abaixo. Em caso de igualdade matemática ao final desta 20ª corrida, com um cenário em que Bagnaia somasse os dois pontos do 14º lugar e Quartararo os 25 do primeiro, o italiano ainda ganharia o título graças ao seu número maior de vitórias durante a temporada (sete contra três, no momento). E se o francês não vencer, Pecco Bagnaia leva, independente do resultado na chegada

Os resultados que dariam a Bagnaia o título no GP de Valência

Pecco Bagnaia Fabio Quartararo De vencedor a 14º Não importa 15º ou abaixo 2º ou abaixo

O único resultado que daria a Quartararo o título no GP de Valência:

Fabio Quartararo Pecco Bagnaia Vencedor 15º ou abaixo

Conheça a escala de pontos da MotoGP:

Vitória 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 25 pts 20 pts 16 pts 13 pts 11 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1 pt

Uma pequena chance para Quartararo

Se Fabio Quartararo adiou a disputa para o último GP ao terminar no pódio na Malásia, ele sabe que suas chances de conquistar o segundo título mundial consecutivo são muito baixas e seria necessário um cenário incrível. E é verdade que o circuito de Valência não é conhecido como adequado para a Yamaha, apesar da vitória de Franco Morbidelli em 2020.

No ano passado, Pecco Bagnaia venceu à frente de Jorge Martín e Jack Miller, que haviam formado um pódio 100% Ducati, enquanto o francês terminou em quinto. Em 2020, o francês terminou a primeira corrida no circuito Ricardo Tormo (GP da Europa) em 14º e caiu no segundo (GP de Valência), enquanto Bagnaia caiu no primeiro e foi 11º na outra. Vale notar, aliás, que Quartararo esteve no pódio em 2019.

É claro que é difícil fazer uma comparação real, pois as situações agora são muito diferentes. As máquinas evoluíram e os pilotos também. Com base apenas nesta temporada de 2022, a última vitória do francês remonta ao GP da Alemanha no final de junho e, exceto no GP do Japão, onde Bagnaia caiu, o italiano sempre terminou à sua frente na segunda metade do campeonato, além de ter acumulado oito pódios nas nove corridas disputadas neste período, incluindo cinco vitórias. As estatísticas são claramente a favor do piloto da Ducati, mas é claro que tudo pode sempre acontecer na corrida.

Uma inversão de papéis no final

Ao longo da primeira parte da temporada, parecia que Pecco Bagnaia, embora anunciado como favorito ao título ao lado de Fabio Quartararo, não conseguiria lutar novamente pelo Mundial, pois acumulava erros e resultados ruins.

Depois de Enea Bastianini e Aleix Espargaró, o piloto da Yamaha, que tinha uma boa consistência no início do ano, assumiu a liderança do campeonato em Portimão. A partir daí, ampliou a distância e garantiu uma vantagem relativamente confortável. Apenas na décima posição depois do GP de Portugal, Bagnaia ainda estava longe de conseguir pensar no título e quando seu déficit chegou a 91 pontos no GP da Alemanha, onde voltou a ir ao chão, parecia quase fora do jogo.

Mas o italiano de repente começou a inverter a tendência e a dominar o pelotão a partir da corrida seguinte, na Holanda, conseguindo um desempenho quase impecável ao subir quase sempre ao pódio. Ele estava apenas dois pontos atrás de Quartararo antes do GP da Austrália e depois assumiu a ponta do campeonato, aumentando sua vantagem na Malásia, apesar do terceiro lugar do francês.

Evolução do líder ao longo da temporada:

GP Líder Distância para o 2º #1 GP do Quatar E. Bastianini 5 pts #2 GP da Indonésia E. Bastianini 2 pts #3 GP da Argentina A. Espargaró 7 pts #4 GP das Américas E. Bastianini 5 pts #5 GP de Portugal F. Quartararo 0 pts #6 GP da Espanha F. Quartararo 7 pts #7 GP da França F. Quartararo 4 pts #8 GP da Itália F. Quartararo 12 pts #9 GP de Catalunha F. Quartararo 22 pts #10 GP da Alemanha F. Quartararo 34 pts #11 GP dos Países Baixos F. Quartararo 21 pts #12 GP da Grã-Bretanha F. Quartararo 22 pts #13 GP da Áustria F. Quartararo 32 pts #14 GP de San Martin F. Quartararo 30 pts #15 GP de Áragon F. Quartararo 10 pts #16 GP do Japão F. Quartararo 18 pts #17 GP da Tailândia F. Quartararo 2 pts #18 GP da Austrália P. Bagnaia 14 pts #19 GP da Malásia P. Bagnaia 23 pts

