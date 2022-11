Carregar reprodutor de áudio

Quando o piloto da Suzuki, Joan Mir se consagrou campeão de MotoGP, há dois anos, não foram poucos os que questionaram a validade de um título disputado em plena pandemia e com a ausência do dominador absoluto daquele momento, Marc Márquez, lesionado.

Dois anos depois, com a presença de até oito Ducatis no grid e as tão temidas ordens de equipe, não faltam aqueles que questionam os méritos de Pecco Bagnaia se, finalmente, ele conquistar o campeonato neste domingo.

"Quem diz que Pecco não tem mérito em ganhar este mundial, se ele acabar ganhando no domingo, é porque não tem entende de motos. Qualquer um que pense que um piloto que foi campeão mundial mão fez por merecer não tem noção de esportes em geral. Ganhar um ano é administrar muitas coisas, muitos fatores têm que se unir, você não ganha e desaparece. Pessoas que subestimam o trabalho dos outros não devem ser levadas em conta."

Para Mir, sem dúvida, o fim de semana em Valência é muito especial, primeiro porque foi neste circuito que ele se consagrou campeão em 2020 e também porque é o último fim de semana da Suzuki na MotoGP.

"Está sendo um GP muito especial, vai acabar uma etapa e estou convencido de que será um fim de semana muito emotivo para todos. De algumas formas a motivação é alta, depois de algumas corridas com problemas técnicos e de lesões, em provas que poderiam ser positivas para nós, isso acaba e tenho muita vontade de encerrar essa etapa com um bom resultado, o que nos permitiria dizer um adeus de outra maneira do que com um resultado ruim. É o que tenho em mente", explicou.

Depois de tour asiática, Mir admitiu que 2022 foi a pior temporada da sua carreira esportiva, uma sequência de resultados ruins cuja origem não foi outro além do anúncio, em maio, por parte da Suzuki que estariam deixando a MotoGP. Cedo demais.

"Sem dúvida teria sido melhor ficar sabendo mais tarde. Tem sido um ano totalmente anômalo por conta daquela notícia, ninguém esperava por isso de forma concreta e de alguma forma demorei um pouco para administrar minhas emoções dentro da equipe. Também houve mudanças na Suzuki no início do ano (o gerente da equipe mudou), tudo foi... (uma 'merda' que eles apontam para ele por trás), exatamente, você disse, um ano diferente... diferente. Vamos terminar isto da melhor maneira possível", disse o espanhol.

