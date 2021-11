Francesco Bagnaia venceu a etapa de Valência da MotoGP, que teve suas atenções voltadas à Valentino Rossi. A lenda do motociclismo fez sua última corrida na categoria rainha e chegou na décima colocação, encerrando uma das histórias mais gloriosas do esporte a motor sob aplausos da torcida na Espanha e queima de fogos no autódromo.

Foram nove títulos no mundial da divisão, 89 vitórias, 199 pódios e a consagração como o maior nome da história sobre duas rodas. O Doutor agora começará um novo legado e partirá para os carros, com participação já marcada nas 12 Horas do Golfo.

A corrida

Jorge Martín manteve a liderança na largada, enquanto o segundo colocado Bagnaia perdeu duas posições, para Jack Miller e Bagnaia. Saindo de décimo, Rossi ganhou uma posição e o campeão antecipado Fabio Quartararo subiu duas.

O espanhol disputava a ponta com o australiano da Ducati, que cometeu um erro quando tentava assumir a primeira colocação e acabou ultrapassado por Joan Mir e Pecco, que se recuperava do mau começo.

Quartararo foi mais um a deixar Miller para trás e já estava no top 5 com 23 voltas para o final da corrida. Mais atrás, Takaaki Nakagami caía e ficava de fora da corrida.

Álex Rins foi um dos que largaram bem e conseguiu subir posições no pelotão até tomar o terceiro lugar de Mir para ir ao ataque de Bagnaia, que já era o vice-líder. O italiano teria que se aproximar de Martín, que abria na liderança, para não ter que se preocupar em segurar os ataques do espanhol da Suzuki.

No entanto, o ímpeto do rival não durou muito, pois ele caiu na Curva 6 com 17 voltas para o final e abandonou a corrida.

Isso deixou Pecco mais 'relaxado' na segunda colocação, o que o deu a oportunidade de focar em atacar Martín pela liderança e os dois ficaram colados. Mir recuperava a terceira posição e o pódio com a queda de seu compatriota e sem muito perigo oferecido por Miller, que aparecia mais distante em quarto. Quartararo fechava o top 5 a quase dois segundos do australiano.

Com 13 voltas para o final, Bagnaia assumiu a liderança com uma ultrapassagem na última curva do circuito e abria caminho para a segunda vitória consecutiva, com direito a volta mais rápida e quebra do recorde da pista, que era de Marc Márquez.

Martín teria que se preocupar com Mir e Miller, que havia conseguido tirar a diferença e os quatro primeiros estavam agora muito próximos.

A disputa mais equilibrada era pelo terceiro lugar. Martín conseguiu se afastar de Mir e Miller e ficou a um segundo dos dois, enquanto o piloto da Ducati seguia na cola do rival da Suzuki.

Pouco depois, o australiano conseguiu a ultrapassagem e tentava diminuir a desvantagem para Martín e buscar a segunda colocação com cinco voltas para o final, enquanto Bagnaia abria na liderança.

Apesar dos pneus do espanhol estarem gastos, ele conseguiu manter sua posição e o top 3 se manteve inalterado até o fim, com a quarta vitória de Bagnaia em um segundo semestre muito forte do italiano.

Seu compatriota, a lenda Valentino Rossi, terminava a corrida na décima colocação e encerrava uma história de 25 anos no mundial de motociclismo, com nove títulos contando os triunfos na 250cc e 125cc, 89 vitórias e 199 pódios. As atenções do circuito se voltaram para ele na última corrida do ano da MotoGP.

Resultado final

