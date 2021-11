Depois de 26 temporadas, 432 grandes prêmios, nove títulos mundiais e 115 vitórias, a brilhante carreira de Valentino Rossi no MotoGP chegou ao fim neste domingo na última rodada da temporada de 2021.

O piloto da Petronas SRT qualificou-se em 10º e manteve-se nessa posição naquela que descreveu como “a melhor corrida” da sua temporada, antes de desfrutar de uma festa arrebatadora após a bandeira quadriculada.

O fim de semana de despedida de Rossi começou com ele terminando os treinos de sexta-feira em último nos tempos combinados, mas ele disse que o fato de encerrar sua carreira com um top 10 "é importante", pois ele pode dizer que terminou seu tempo "com os 10 melhores pilotos do mundo".

“[Foi] um fim de semana muito, muito especial,” disse Rossi na sua última entrevista como piloto de MotoGP na tarde de domingo.

“Eu não esperava isso. Fiquei um pouco preocupado com o último fim de semana da minha carreira porque você sempre pensa muito neste momento e não sabe como vai se sentir, ou se consegue se manter concentrado na corrida. Mas foi um ótimo fim de semana desde quinta-feira. Recebi muitas surpresas, com as motos dos [passados] campeonatos [que ganhei] e também com os pilotos usando os meus capacetes.

“Foi muito emocionante. Além disso, grande apoio e grande respeito de todas as pessoas no paddock e de todos os pilotos de MotoGP. Especialmente foi um grande fim de semana desde ontem, rodei bem e hoje na corrida consegui chegar ao top 10. Então, significa que encerro a minha longa carreira com os 10 melhores pilotos do mundo.

“Isso é muito importante para mim, significa muito, e posso usar esse resultado por muito tempo porque posso dizer que na minha última corrida terminei entre os 10 primeiros”.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi diz que encarou a última corrida como se lutasse pelo campeonato do mundo, mas observa que foi difícil ter essa mentalidade dada a “pressão” que sofreu.

“Em primeiro lugar, trabalhamos bem com a minha equipe”, acrescentou.

“E ontem, já de manhã, a moto melhorou muito desde sexta e comecei a me sentir bem depois do FP3. Isto é muito importante. Além disso, entre sábado e domingo melhoramos, o Pecco [Bagnaia] me ajudou a ficar entre os 10 primeiros [no FP3] e ir direto para o Q2 e começar entre os 10 primeiros.

“Você pode realmente fazer outra corrida [começando do top 10]. Além disso, hoje sinto a motivação e a concentração como se tivesse que lutar pelo campeonato porque a última corrida é a última corrida, é muito importante.

“Não é fácil porque já desde segunda-feira tenho muita pressão, muito o que fazer. Mas para mim o mais importante foi tentar ser competitivo na corrida porque ainda sou piloto e é uma grande emoção.

“Hoje rodei muito bem, não cometi erros e dei o meu máximo do início ao fim.”

F1 AO VIVO: A BATALHA de São Paulo; a volta da F1 ao Brasil, veja toda repercussão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: