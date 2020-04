Lorenzo: com a moto certa, eu poderia lutar por títulos

Com a paralisação dos campeonatos do esporte a motor ao redor do mundo, os pilotos estão ainda mais presentes nas redes sociais, mostrando o que estão fazendo nessa fase e interagindo com os fãs. Um dos que usou suas redes para conversar com os seguidores foi o tricampeão da MotoGP, Jorge Lorenzo, que falou um pouco sobre sua aposentadoria.

O espanhol disse que acredita que ainda é capaz de andar na frente na MotoGP, desde que com "a moto certa", mas não achou que "valia a pena" continuar para descobrir se isso era verdade.

"Honestamente, eu acho que com a moto certa eu continuaria lutando para ganhar corridas e títulos, mas não valia mais a pena", disse. "Era algo que eu já estava meio cheio".

"Isso me encoraja a ser melhor em outros aspectos enquanto curto minha vida.

Na última semana, Lorenzo falou à Sky Sports Itália que lutar por um Top 5 em seu retorno às corridas com a Yamaha, programado para o GP da Catalunha, era um objetivo "otimista demais" no momento.

"É possível que você tenha corridas sem mais nenhum testes, sem ter uma compreensão total da moto e sem uma forma física ideal. Nada é impossível na MotoGP, mesmo com eu tendo o papel de ajudar a equipe".

Lorenzo andou com a M1 de 2019 no teste de shakedown em Sepang e por um dia durante os treinos de pré-temporada no circuito malaio no mês passado, mas ainda precisa testar a moto desse ano.

Na semana passada, Maverick Viñales disse que a participação de Lorenzo na Catalunha será importante para a Yamaha, porque dará à equipe uma chance de entender melhor itens que não foram testados de modo ideal no Catar durante a pré-temporada.

GALERIA: Relembre as vitórias de Jorge Lorenzo na MotoGP

Galeria Lista 1- GP de Portugal 2008, Yamaha 1 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 2- GP do Japão 2009, Yamaha 2 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 3- GP da França 2009, Yamaha 3 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 4- GP de Indianápolis 2009, Yamaha 4 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 5- GP de Portugal 2009, Yamaha 5 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 6- GP da Espanha 2010, Yamaha 6 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 7- GP da França 2010, Yamaha 7 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 8- GP da Grã Bretanha 2010, Yamaha 8 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 9- GP da Holanda 2010, Yamaha 9 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 10- GP da Catalunha 2010, Yamaha 10 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 11- GP dos Estados Unidos 2010, Yamaha 11 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 12- GP da República Tcheca 2010, Yamaha 12 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 13- GP de Portugal 2010, Yamaha 13 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 14- GP de Valencia 2010, Yamaha (campeão mundial) 14 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 15- GP da Espanha 2011, Yamaha 15 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 16- GP da Itália 2011, Yamaha 16 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 17- GP de San Marino 2011, Yamaha 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18- GP do Catar 2012, Yamaha 18 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 19- GP da França 2012, Yamaha 19 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 20- GP da Catalunha 2012, Yamaha 20 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 21- GP da Grã Bretanha 2012, Yamaha 21 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 22- GP da Itália 2012, Yamaha 22 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 23- GP de San Marino 2012, Yamaha (Conquistou o Bi com o 2º na Austrália) 23 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 24- GP do Catar 2013, Yamaha 24 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 25- GP da Itália 2013, Yamaha 25 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 26- GP do Catar 2013, Yamaha 26 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 27- GP da Grã Bretanha 2013, Yamaha 27 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 28- GP de San Marino 2013, Yamaha 28 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 29- GP da Austrália 2013, Yamaha 29 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 30- GP do Japão 2013, Yamaha 30 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 31- GP de Valencia 2013, Yamaha 31 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 32- GP de Aragón 2014, Yamaha 32 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 33- GP do Japão 2014, Yamaha 33 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 34- GP da Espanha 2015, Yamaha 34 / 47 Foto de: Bridgestone Corporation 35- GP da França 2015, Yamaha 35 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 36- GP da Itália 2015, Yamaha 36 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 37- GP da Catalunha 2015, Yamaha 37 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 38- GP da República Tcheca 2015, Yamaha 38 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 39- GP de Aragón 2015, Yamaha 39 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 40- GP de Valência 2015, Yamaha (tricampeão mundial) 40 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 41- GP do Catar 2016, Yamaha 41 / 47 Foto de: Michelin Sport 42- GP da França 2016, Yamaha 42 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 43- GP da Itália 2016, Yamaha 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 44- GP de Valencia 2016, Yamaha 44 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 45- GP da Itália 2018, Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 46- GP da Catalunha 2018, Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47- GP da Áustria 2018, Ducati 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

