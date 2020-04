Rossi não correrá em prova virtual da MotoGP no fim de semana

Nesta terça-feira, a Dorna Sports, anunciou que organizaria uma corrida de eSports a ser disputada com o jogo MotoGP 19 neste próximo domingo. O evento vem na esteira da pandemia de coronavírus e a consequente suspensão das provas.

O evento tinha vários nomes de estrelas, incluindo o atual campeão mundial Marc Marquez e o piloto da Yamaha, Valentino Rossi.

No entanto, a Dorna divulgou nesta quarta-feira que Rossi não participará mais em um comunicado de imprensa descrevendo a formação de pilotos do mundo real que participarão do evento.

Nenhuma razão foi dada para a retirada de Rossi, com a Dorna afirmando: "Apesar da confirmação anterior da participação, Valentino Rossi #46 (Monster Energy Yamaha Racing) não participará."

A Dorna anunciou que 10 pilotos do mundo real da MotoGP participarão de uma corrida de seis voltas em Mugello, local do GP da Itália, com cinco minutos de classificação antes da corrida.

A dupla oficial da Honda, os irmãos Márquez, enfrentarão Maverick Viñales, Aleix Espargaró, da Aprilia, os dois pilotos da Suzuki - Alex Rins e Joan Mir -, assim como a sensação de 2019, Fabio Quartararo, da Petronas SRT.

Iker Lecuona e Miguel Oliveira, além de Francesco Bagnaia, da Pramac Ducati, completam a lista para a primeira corrida de estrelas do MotoGP nos eSports.

Nenhum jogador da categoria oficial de eSports da MotoGP participará.

A Dorna disse que o evento será transmitido na íntegra no domingo, 29 de março, ao meio-dia, horário de Brasília, em seu site oficial, bem como em emissoras de TV selecionadas em todo o mundo.

Não está claro se este será um evento único ou que fará parte de uma série.

Confira como o coronavírus tem afetado o calendário do esporte a motor pelo mundo