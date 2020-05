2020 é um ano muito especial para Marc Márquez. O espanhol pode alcançar Valentino Rossi em número de títulos na MotoGP, com 9 entre as classes, terá a oportunidade de dividir a equipe com seu irmão Álex, além de um novo contrato com a Honda, de quatro anos. E a assinatura veio em um momento em que outras montadoras estavam interessadas no piloto.

O contrato de Márquez com a Honda acabava no final de 2020 e a montadora se moveu rapidamente, deixando clara sua intenção de renovar com o piloto. O que surpreendeu foi a proposta de quatro anos, e a assinatura foi confirmada em fevereiro.



Essa mudança acabou com qualquer interesse que outras marcas tivessem pelo espanhol. A KTM e a Ducati não escondiam sua admiração pelo campeão da MotoGP, e os italianos estavam interessados em iniciar conversas com Márquez.

"A Ducati entrou em contato, mas o projeto que a Honda me apresentou foi o melhor do ponto de vista esportivo", revelou Márquez à Sky MotoGP.

De qualquer forma, Márquez deu prioridade à oferta da Honda e, assim que a conheceu, descartou uma possível mudança de ares.

"Começamos a conversar e vimos que era um projeto vencedor para todos. Nenhuma equipe oferecia mais que a Honda no lado esportivo. Eles acreditavam em mim. E quatro anos, é a primeira vez na história. A ideia partiu deles. No final do contrato, veremos se eles estavam certos".

O piloto espanhol terá apenas 31 anos quando este novo contrato com a Honda acabar. E, embora não descarte correr com outra montadora antes de se aposentar, no momento essa ideia não lhe passa pela cabeça.

"Tenho 27 anos, e um contrato de quatro anos. Nunca se sabe. Ouvi pessoas dizendo que preciso vencer com outra moto também, mas tomei uma decisão do coração. A Honda me deu a oportunidade de entrar na MotoGP vencendo. Neste momento eu digo não, mas, no futuro, nunca se sabe".

O atual campeão da MotoGP também contou como que ficou sabendo da contratação de Álex para ser seu companheiro de equipe na Honda.

"A assinatura aconteceu na noite de segunda-feira [um dia após o GP de Valência]. Alberto Puig [chefe da equipe] tem um bom relacionamento com os pilotos, mas também é muito profissional. Tentei perguntar a ele o que ele faria sobre meu companheiro de equipe e ele respondeu que não era da minha conta, que eu só tinha que focar em vencer a corrida no domingo".

