Jorge Martín foi soberano na corrida Sprint do GP da Tailândia da MotoGP. O espanhol da Pramac Ducati se aproveitou da pole no circuito de Chang e se manteve na frente desde a largada, abrindo vantagem e não dando chances aos rivais – principalmente o italiano Francesco Bagnaia, seu rival na briga pelo título, que foi somente em oitavo com sua Ducati oficial de fábrica.



Esta foi a sétima vitória de corrida Sprint para Martín neste ano, que viu a diferença para o atual campeão e líder do campeonato cair para 18 pontos.

A segunda colocação ficou com Brad Binder, conquistada no final após superar Luca Marini – que teve trabalho com Aleix Espargaró para manter-se no pódio na corrida curta do final de semana até duas voltas para o final. Foi quando Marc Márquez, bem combativo, cresceu e ganhou a quarta colocação, relegando Espargaró ao quinto lugar.

Confira o que rolou na Sprint Race da Tailândia

Na largada, Jorge Martin e Luca Marini partiram bem, com o italiano fazendo pressão pela primeira colocação, mas logo defendida pelo espanhol, enquanto Pecco Bagnaia perdeu duas posição e caia para a nona colocação ainda na primeira volta.

Martin tentava abrir vantagem na frente e deixando uma margem suficiente para que a briga fosse pelo segundo lugar. Marini se manteve no P2, mas via Brad Binder crescer e assumir o terceiro lugar na volta 2, superando Aleix Espargaró.

Cada vez mais, Martin abria vantagem na frente, com Marini e Binder disputando a segunda colocação, com boa margem para o pelotão que vinha na sequência, com Espargaró, Bezzecchi, Zarco e os irmãos Marquez, com Bagnaia e Quartararo. No início da volta 5, o atual campeão fez uma linda manobra para ultrapassar Alex e Zarco para assumir o sétimo lugar.

Na sexta volta da corrida, Marini e Binder começaram a disputar mais ferozmente a segunda colocação. Binder chegou a fazer uma manobra, mas perdeu a posição na sequência. Isso fez com que Martin ganhasse ainda mais terreno, mas permitisse que o grande pelotão da prova se aproximasse um bocado.

Na volta seguinte, Binder ganhou a segunda colocação sobre Marini, o que foi suficiente para que Espargaró colasse na disputa – enquanto ele conseguia abrir um pouco para Bezzechi e Marc Marquez.

Com três voltas para o final, Martin vinha para a vitória – somente uma queda tiraria a vitória dele –, enquanto Marc Marquez assumia a quinta colocação sobre Bezzecchi. Ambos começaram a ficar ameaçados por Bagnaia.

Nas duas voltas finais, poucas mudanças: Martin venceu, com Binder e Marini completando o pódio. No final, Marc Marquez armou o bote e conseguiu a quarta colocação sobre Espargaró. Bezzechi e Bagnaia vieram na sequência, com Alex Marquez e Johann Zarco completando a zona de pontos.

Veja resultado da sprint da Tailândia e, após a tabela, os horários do fim de semana:

Programação da MotoGP em Chang:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 00h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 05h ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 00h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 00h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 05h ESPN e Star+ Corrida Domingo 05h ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 04h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 23h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 03h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 03h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 03h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 22h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 02h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 02h ESPN e Star+

