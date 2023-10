Jorge Martín, da Pramac Ducati, conquistou a pole position para o GP da Tailândia de MotoGP com um novo recorde de volta no Circuito Internacional de Buriram. Depois de ser o mais rápido na pista durante toda a sexta-feira (27), o postulante ao título superou Luca Marini, da VR46, por 0s138s, registrando 1min29s287.

No início do Q2, Martin fez um tempo rápido de 1min29s491 em apenas cinco minutos de sessão, o que já foi suficiente para superar o recorde anterior. Isso lhe deu uma vantagem de 0s167 sobre Marco Bezzecchi, com Brad Binder em terceiro lugar com a KTM na metade da sessão.

De volta à pista com pneus novos, Bezzecchi baixou a marca de Martin com um tempo de 1min29s483, mas Martin tinha uma carta na manga e reagiu com um tempo de 1min29s287, que lhe garantiu a terceira pole position consecutiva e o colocou em posição privilegiada para reduzir a vantagem de 27 pontos de Francesco Bagnaia na tabela.

O segundo lugar no grid ficou com o companheiro de equipe de Bezzecchi, Luca Marini, depois que o meio-irmão de Valentino Rossi melhorou no final para 1min29s425 em sua Ducati VR46.

Aleix Espargaró conseguiu repetir o ritmo que a Aprilia mostrou nos treinos de sexta-feira para evitar que a primeira fila da Ducati fosse completada, ficando em terceiro no final, com um tempo de 1min29s461.

Isso 'rebaixou' Bezzecchi para quarto lugar, com Binder também caindo para quinto, apesar de ele ter conseguido dois décimos em sua segunda tentativa. O líder do campeonato e piloto de fábrica da Ducati, Bagnaia, só conseguiu chegar em sexto, 0s240s abaixo de Martin, depois de passar pela curva 1 em sua última tentativa na classificação.

Os irmãos Márquez avançaram no Q1 e se classificaram em sétimo e oitavo, com Álex liderando a terceira fila em sua Gresini Ducati, à frente do hexacampeão Marc, da Honda.

Maverick Viñales, da Aprilia, o piloto mais rápido no TL3 na manhã de sábado, ficou em um decepcionante nono lugar, embora apenas quatro décimos abaixo do ritmo.

Ele foi seguido por Fabio Quartararo, da Yamaha de fábrica, pelo piloto da Pramac e vencedor do GP da Austrália, Johann Zarco, e por Augusto Fernández, da Tech3.

Veja o grid:

