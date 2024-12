Após 20 anos de ausência, a MotoGP confirmou nesta quinta-feira (12) seu retorno ao Brasil, pela primeira vez desde 2004. A partir de 2026, a principal categoria do motociclismo mundial volta a correr no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, com a volta do GP do Brasil, em março de '26.

O anúncio foi feito em um evento realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que contou com a presença do Motorsport.com. Entre as autoridades, estiveram presentes o governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil) e o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

A promoção do evento ficará a cargo da Brazil Motorsport, mesma empresa responsável pela organização do GP de São Paulo de Fórmula 1, liderada pelo CEO Alan Adler.

O acordo inicial prevê a realização de GPs em Goiânia entre 2026 e 2030. Com isso, o continente sul-americano volta a ter dois GPs no calendário da MotoGP pela primeira vez desde 1999, quando os GPs do Rio de Janeiro e da Argentina, em Buenos Aires, encerraram a temporada em rodada dupla.

Para que a MotoGP possa correr em Goiânia, o autódromo passará por profundas reformas ao longo do primeiro semestre de 2025. As obras preveem o aumento das áreas de escape em toda a pista e uma renovação total da área de paddock do circuito. A previsão é de um investimento de R$50 milhões, com início em janeiro de 2025, envolvendo todo o recapeamento da pista, estrutura de boxes e arquibancadas, além do entorno do Autódromo.

Segundo representantes do Governo de Goiás, a previsão é que a obra na pista dure até junho, com o foco posterior ficando em questões de acessibilidade, hospitality e áreas de público.

Segundo a organização do evento, o GP do Brasil deve se tornar o mais rápido do calendário da MotoGP, devido à característica natural do circuito goiano, com uma reta principal de mais de 1km de extensão.

A MotoGP realizou um total de 13 GPs em solo brasileiro ao longo de sua história. Goiânia recebeu as três primeiras edições do GP do Brasil, entre 1987 e 1989, antes do retorno da prova em 1992 em Interlagos. Já entre 1995 e 2004 (exceto 1998), o Autódromo de Jacarepaguá foi o palco da etapa, chamada GP do Rio de Janeiro.

