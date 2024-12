Agora é oficial! A MotoGP retorna ao Brasil em 2026, após uma ausência de 22 anos, com o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, sendo o palco escolhido para a volta da principal categoria do motociclismo mundial ao nosso país.

Mesmo sendo um país de pouca tradição no cenário do motociclismo mundial, o Brasil tem uma história relativamente considerável dentro do Mundial de Motovelocidade, tendo sediado 13 GPs ao longo dos 75 anos de história do campeonato. E o Motorsport.com relembra esta trajetória:

1987 a 1992: GP do Brasil

A primeira visita da MotoGP ao país veio em 1987, com Goiânia recebendo a primeira edição do GP do Brasil. Naquela época, o Mundial contava com quatro classes (500, 250, 125 e 80) mas, nesta visita, apenas as duas principais correram. O australiano Wayne Gardner e o francês Dominique Sarron deram à Honda as vitórias na 500cc e 250cc, respectivamente.

Alex Barros já fazia parte do grid do Mundial, em sua segunda temporada completa, mas competia na 80cc e, com isso não disputou a prova do Brasil.

O Mundial ainda visitou Goiânia em 1988 e 1989, com Barros correndo oficialmente pela 250cc em 88, mas abandonando em sua estreia em solo brasileiro, com Honda, Yamaha e Suzuki dividindo as vitórias em solo brasileiro.

Problemas organizacionais tiraram Goiânia do calendário em 1990, e o Mundial teve um hiato de dois anos sem correr no Brasil. O retorno veio de forma isolada em 1992, com o paddock se voltando para Interlagos.

No circuito da capital paulista, Wayne Rainey foi o vencedor nas 500cc, enquanto Alex Barros foi o oitavo colocado com a Cagiva. O grid contava ainda com outros nomes que fizeram história no Mundial, como Àlex Crivillé, Kevin Schwantz, Randy Mamola, Mick Doohan, Max Biaggi e Alberto Puig, hoje chefe da Honda na MotoGP.

1995 a 2004: GP do Rio de Janeiro

Com Interlagos tendo vida curta no Mundial, começou uma movimentação para levar a categoria ao Rio de Janeiro, e o projeto se concretizou em 1995, com o Autódromo de Jacarepaguá sediando em 17 de setembro a primeira edição do GP do Rio de Janeiro, com vitórias de Luca Cadalora (Yamaha) nas 500cc, Doriano Romboni (Honda) nas 250cc e Masaki Tokudome (Aprilia) na 125cc.

Com a exceção de 1998, o Mundial esteve presente em Jacarepaguá até 2004, com Valentino Rossi sendo o recordista de vitórias na pista carioca, com seis triunfos, sendo uma na 125cc, uma na 250cc e quatro na 500cc / MotoGP.

2018: Tentativa frustrada de retorno

Em 2018, a Dorna assinou um "acordo preliminar" com a Rio Motorsports para o retorno da MotoGP ao Brasil a partir de 2021 no Rio de Janeiro. Com a demolição de Jacarepaguá para a construção do Parque Olímpico da Barra, a prova seria realizado no prometido Autódromo de Deodoro.

Mesmo com a indefinição sobre a construção de Deodoro, a MotoGP chegou a bancar o retorno da categoria ao Brasil em 2022. Mas, como o autódromo nunca chegou a sair do papel, a prova foi oficialmente engavetada.

