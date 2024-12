MotoGP: Campeão em 2024, Martín espera voltar a correr pela Ducati

O recém-coroado campeão da MotoGP, Jorge Martín, deixou a porta aberta para uma possível volta para a Ducati no futuro. O espanhol disse que está aberto a trabalhar com a Ducati novamente, apesar de seu relacionamento com a marca italiana ter sido rompido pela decisão de não aceitá-lo como piloto de fábrica.

Martín era o favorito inicial para assumir o lugar ocupado por Enea Bastianini neste ano, mas a Ducati mudou de ideia repentinamente e contratou Marc Márquez, hexacampeão da categoria rainha.

Isso fez com que o espanhol cortasse todos os laços que tinha com a fabricante desde sua estreia na MotoGP, há quatro anos, e se juntasse à rival italiana Aprilia em um contrato plurianual a partir de 2025.

Embora o piloto de 26 anos ainda pareça ter alguns ressentimentos sobre a escolha da formação da Ducati, ele elogiou publicamente a empresa por garantir que ele tivesse a chance de vencer Francesco Bagnaia em sua bem-sucedida disputa pelo título de 2024.

"Eu só posso agradecer à Ducati. Eles me deram muito. Por exemplo, a oportunidade de chegar à MotoGP, o que já é muito difícil", disse ele no evento "Campioni in Festa", ao qual compareceu porque permanece contratualmente vinculado à Ducati até 31 de dezembro".

"Quando cheguei [à MotoGP], [a Desmosedici] não era uma motocicleta vencedora. Não era o projeto mais fácil, mas tanto eles quanto eu tínhamos confiança em nós mesmos".

"E então eles me deram a oportunidade de lutar por um campeonato mundial até o fim. Ninguém aqui, nenhum de vocês [a mídia], pensou que terminaria assim, mas no final terminou assim, eu ganhei o título".

"Só posso agradecer à Ducati por isso e talvez no futuro possamos estar juntos novamente".

O piloto da Pramac, Martín, foi forte candidato título da MotoGP pela primeira vez em 2023, mas acabou não estando "pronto" para vencer o piloto da Ducati de fábrica, Bagnaia, pelo título.

Ele retornou ao campeonato como um piloto mais completo em 2024, com foco na consistência em relação aos resultados definitivos, ajudando-o a se tornar o primeiro piloto a conquistar o título em uma moto satélite na era da MotoGP.

Perguntado se acreditava que poderia ser campeão no início do ano, ele disse: "Sim, é claro. Como Gigi [Dall’Igna, diretor da Ducati] disse, se você começar a temporada pensando em não vencer, eu vou para casa primeiro, porque não preciso de toda essa dor de cabeça para tentar vencer".

Martín iniciará um novo capítulo em sua carreira em 2025 com a Aprilia, que terminou em terceiro lugar no campeonato de construtores deste ano, apesar de ter sido a única fabricante a vencer a Ducati em um GP.

Martín admitiu que a Aprilia tem muito trabalho a fazer para diminuir a diferença em relação à Ducati no atual ciclo de regras, mas acha que a oportunidade de correr por uma marca que não é exatamente a líder lhe dá uma motivação extra para aproveitar seu sucesso atual.

"Vamos construir do zero, vamos aprender", disse ele sobre sua mudança para a Aprilia. "Veremos onde começamos e tentaremos melhorar a cada dia".

"Quem sabe o que podemos fazer. Talvez comecemos muito bem e possamos fazer grandes coisas. Talvez não comecemos tão bem e tenhamos que melhorar. Vamos ver o que acontece, mas acho que pode ser muito bom".

"Acho que é um desafio muito grande que tenho pela frente, vai ser muito difícil. Não é fácil trocar uma moto vencedora ou um projeto vencedor por um que não está vencendo no momento".

"Mas estou muito confiante e acho que isso me dá mais motivação para esse novo projeto. Tenho certeza de que ficar na Ducati e já ter um campeonato mundial teria sido ótimo, mas isso me dá mais motivação para tentar ser alguém no mundo das motocicletas", conclui.

