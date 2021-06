Após um movimentado GP da Catalunha, que rendeu a primeira vitória da KTM em 2021 com Miguel Oliveira, a MotoGP retoma a temporada neste final de semana com o GP da Alemanha, em Sachsenring. E com a pausa de verão se aproximando, o campeonato se encontra em um momento importante.

Mesmo com o resultado abaixo da média em Barcelona, Fabio Quartararo segue na liderança do campeonato, mas viu a vantagem para Johann Zarco cair para 14 pontos (115 a 101), enquanto Jack Miller e Francesco Bagnaia já ficam mais atrás, com 90 e 88, respectivamente. Mas entre os construtores, Yamaha e Ducati chegam empatadas, com 143 pontos para cada.

Uma história para se prestar atenção no final de semana é o que acontecerá com o rei do Sachsenring, Marc Márquez. Com a etapa de 2020 cancelada por conta da pandemia, o hexacampeão chega à Alemanha em um momento complicado: apenas na 18ª posição no Mundial com três abandonos consecutivos.

Mas é na Alemanha que Márquez exibe seu maior domínio no Mundial de Motovelocidade: ele venceu nas dez últimas vezes que correu no Sachsenring, sendo uma na 125cc (2010), duas na Moto2 (2011 e 2012) e sete na MotoGP (2013 a 2019).

Outro piloto que busca um bom resultado na Alemanha é Valentino Rossi, que está próximo de anunciar se buscará seguir na MotoGP em 2022 ou se parte para a aposentadoria. O italiano é o 19º no Mundial após o abandono em Barcelona e, caso opte por continuar no grid, precisa entregar resultados para cumprir com a cláusula de performance em seu contrato com a Yamaha.

Confira os horários do fim de semana, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports

