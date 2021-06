Depois de ter se sentindo bem no fim de semana de corrida da MotoGP em Barcelona, mesmo sem somar pontos devido a uma queda, Valentino Rossi espera continuar a tendência positiva em Sachsenring.

Depois de vários finais de semana na sombra, o "The Doctor" conseguiu passar direto ao Q2 no GP da Catalunha, mas depois foi forçado a abandonar a corrida depois de cair na curva 10.

No domingo, Rossi lutou com um pneu traseiro que não lhe deu a mesma aderência dos treinos, mas nos testes de segunda-feira ele conseguiu encontrar boas sensações com sua Yamaha Petronas. Um sentimento que espera levar para Sachsenring.

"Fizemos um bom teste em Barcelona. Tentamos apenas algumas configurações que queríamos explorar e meu ritmo estava bom. Eu estava entre os 10 primeiros e o sentimento foi positivo. Espero que possamos continuar bem assim na Alemanha e ter um bom fim de semana", disse.

“É uma pista muito diferente das outras, um circuito bastante difícil, mas já tive grandes batalhas lá no passado, especialmente em 2009. Mal posso esperar para voltar depois de não termos conseguido correr no ano passado", acrescentou.

Franco Morbidelli também precisa resgatar um decepcionante domingo em Barcelona. Na corrida a diferença de velocidade máxima de sua M1 de 2019 fez com que o piloto terminasse em nono lugar. O vice-campeão de 2020, no entanto, está otimista com um fim de semana em uma pista com retas curtas.

“Temos os aspectos positivos de sexta e sábado em Barcelona, e também os do teste, para levarmos conosco para a Alemanha neste fim de semana. Espero que possamos usá-los para ser mais fortes em Sachsenring, mas é claro que teremos de ver o que acontece quando chegarmos lá”, disse Morbidelli.

“É uma pista bonita, muito estreita em alguns locais e mal posso esperar para voltar lá. Na verdade, me lembro da primeira vez que corri lá na Moto2. Não conhecia o circuito e estava lutando pelo o pódio. Vou tentar enfrentar estas duas próximas corridas antes das férias de verão da melhor forma possível”, concluiu.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hamilton se diz ANIMADO em 2021; seria VERSTAPPEN o MOTIVO? Entenda

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #110 - Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.

.