Marc Márquez somou o terceiro abandono consecutivo depois da queda no GP da Catalunha, algo sem precedentes desde que se estreou na MotoGP. Os resultados do piloto da Honda em 2021 não são nada parecidos com o resto de sua carreira.

Após nove meses lesionado, o retorno de Márquez à categoria está sendo mais complicado do que muitos poderiam imaginar. O espanhol cravou o terceiro melhor tempo na sua primeira sessão de treinos no GP de Portugal, mas desde então as coisas foram de mal a pior. Naquele mesmo fim de semana, ele teve que passar pelo Q1, algo que só havia acontecido com ele quatro vezes até 2020, desde que ele chegou à categoria rainha em 2013.

Márquez terminou a prova de Portimão em 7º lugar. No final, entre lágrimas, disse que o objetivo era recuperar o seu nível, mas depois de cinco etapas ainda está longe de conseguir.

O #93 , até sua lesão no GP da Espanha de 2020, apresentou excelentes estatísticas, com 8 títulos, 82 vitórias, 134 pódios e 90 poles em 208 participações.

Houve uma primeira virada na vida esportiva de Márquez em 2010. Depois, no GP da Itália, estreou o recorde de vitórias no Mundial (125c). Desde então, nunca esteve a mais de quatro corridas seguida sem vencer. Com o abandono de Montmeló, o piloto somou sua sexta derrota consecutiva.

Além disso, o espanhol nunca havia abandonado três vezes seguidas desde sua estreia em 2008.

Márquez também não está muito melhor na classificação. Mesmo em seus 'piores momentos', ele foi capaz de ser rápido o suficiente em uma volta para a pole ou pelo menos entrar na primeira ou segunda fila regularmente. No entanto, desde o seu retorno, ele não foi capaz de extrair o melhor da RC213V. A última pole position do piloto foi em outubro de 2019, no Japão. Desde então, ele participou de nove sessões de classificação. O sexto lugar da grid em Portimão e Le Mans são os seus resultados mais notáveis em 2021.

A condição física que Márquez enfrenta se une ao pior momento da Honda no Mundial - a marca japonesa está a 21 GPs sem vencer. O espanhol exige mudanças em uma moto crítica, que já viu os seus pilotos cairem 29 vezes este ano.

O piloto saiu da prova de Montmeló pensando no futuro: a etapa em Sachsenring, onde está invicto desde 2010.

As 82 vitórias de Marc Márquez

1. GP de Italia 2010 - Mugello 1 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Pol Espargaró 2 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2. Gran Bretaña 2010 - Silverstone 3 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Bradley Smith 4 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3. GP de Holanda 2010 - Assen 5 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Pol Espargaró 6 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4. GP de Catalunya 2010 - Montmeló 7 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1ºMarc Márquez, 2º Bradley Smith, 3º Pol Espargaró 8 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5. GP de Alemania 2010 - Sachsenring 9 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Tomoyoshi Koyama, 3º Sandro Cortese 10 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6. GP de San Marino 2010 - Misano 11 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Efrén Vázquez 12 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7. GP de Japón 2010 - Motegi 13 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Bradley Smith 14 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8. GP de Malasia 2010 - Sepang 15 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Nico Terol 16 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9. GP de Australia 2010 - Phillip Island 17 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Nico Terol 18 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 10. GP de Portugal 2010 - Estoril 19 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Bradley Smith 20 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11. GP de Francia 2011 - Le Mans 21 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Yuki Takahashi, 3º Stefan Bradl 22 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12. GP de Holanda 2011 - Assen 23 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Kenan Sofuoglu, 3º Bradley Smith 24 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13. GP de Italia 2011 - Mugello 25 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Bradley Smith 26 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14. GP de Alemania 2011 - Sachsenring 27 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Alex de Angelis 28 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15. GP de Indianápolis 2011 - IMS 29 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Tito Rabat 30 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 16. GP de San Marino 2011 - Misano 31 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Andrea Iannone 32 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17. GP de Aragón 2011 - Motorland 33 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Simone Corsi 34 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18. GP Qatar 2012 - Losail 35 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Pol Espargaró 36 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19. GP de Portugal 2012 - Estoril 37 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Thomas Luthi 38 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Holanda 2012 - Assen 39 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Scott Redding 40 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 21. GP de Alemania 2012 - Sachsenring 41 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Alex de Angelis 42 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 22. GP de Indianápolis 2012 - IMS 43 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Julián Simón 44 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de la República Checa 2012 - Brno 45 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Thomas Luthi, 3º Pol Espargaró 46 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 24. GP de San Marino 2012 - Misano 47 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Andrea Iannone 48 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 25. GP de Japón 2012 - Motegi 49 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Tito Rabat 50 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 26. GP de Valencia 2012 - Cheste 51 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Julián Simón, 3º Nicolás Terol 52 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 27. GP de las Américas 2013 - COTA 53 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 54 / 164 Foto de: Repsol Media 28. GP de Alemania 2013 - Sachsenring 55 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Valentino Rossi 56 / 164 Foto de: Repsol Media 29. GP de EEUU 2013 - Laguna Seca 57 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Valentino Rossi 58 / 164 Foto de: Yamaha MotoGP 30. GP de Indianápolis 2013 - IMS 59 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 60 / 164 Foto de: Repsol Media 31. GP de la República Checa 2013 - Brno 61 / 164 Foto de: Bridgestone Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorezo 62 / 164 Foto de: Bridgestone 32. GP de Aragón 2013 - Motorland 63 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 64 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 33. GP Qatar 2014 - Losail 65 / 164 Foto de: Bridgestone Corporation Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 66 / 164 Foto de: Bridgestone Corporation 34. GP de las Américas 2014 - COTA 67 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Andrea Dovizioso 68 / 164 Foto de: Repsol Media 35. GP de Argentina 2014 - Termas de Río Hondo 69 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 70 / 164 Foto de: Yamaha MotoGP 36. GP de España 2014 - Jerez 71 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 72 / 164 Foto de: Bridgestone Corporation 37. GP de Francia 2014 - Le Mans 73 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Alvaro Bautista 74 / 164 Foto de: Repsol Media 38. GP de Italia 2014 - Mugello 75 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 76 / 164 Foto de: Repsol Media 39. GP de Catalunya 2014 - Montmeló 77 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 78 / 164 Foto de: Repsol Media 40. GP de Holanda 2014 - Assen 79 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Dani Pedrosa 80 / 164 Foto de: Repsol Media 41. GP de Alemania 2014 - Sachsenring 81 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 82 / 164 Foto de: Repsol Media 42. GP de Indianápolis 2014 - IMS 83 / 164 Foto de: Walter Kuhn Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 84 / 164 Foto de: Chris Jones 43. GP de Gran Bretaña 2014 - Silverstone 85 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 86 / 164 Foto de: Repsol Media 44. GP de Malasia 2014 - Sepang 87 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo 88 / 164 Foto de: Repsol Media 45. GP de la Comunitat Valenciana 2014 - Cheste 89 / 164 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo 90 / 164 Foto de: Yamaha MotoGP 46. GP de las América 2015 - COTA 91 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Valentino Rossi 92 / 164 Foto de: Repsol Media 47. GP de Alemania 2015 - Sachsenring 93 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Valentino Rossi 94 / 164 Foto de: Repsol Media 48. GP de Indianápolis 2015 - IMS 95 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 96 / 164 Foto de: Indianapolis Motor Speedway 49. GP de San Marino 2015 - Misano 97 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Marquez, 2º Bradley Smith, 3º Scott Redding 98 / 164 Foto de: Marc VDS 50. GP de Australia 2015 - Phillip Island 99 / 164 Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone 100 / 164 51. GP de Argentina 2016 - Termas de Río Hondo 101 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 102 / 164 Foto de: Repsol Media 52. GP de las Américas 2016 - COTA 103 / 164 Foto de: Mirco Lazzari Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone 104 / 164 Foto de: Mirco Lazzari 53. GP de Alemania 2016 - Sachsenring 105 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Andrea Dovizioso 106 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 54. GP de Aragón 2016 - Motorland 107 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi 108 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 55. GP de Japón 2016 - Motegi 109 / 164 Foto de: Repsol Media Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Maverick Viñales 110 / 164 Foto de: Suzuki MotoGP 56. GP de las Américas 2017 - COTA 111 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa 112 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 57. GP de Alemania 2017 - Sachsenring 113 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jonas Folger, 3º Dani Pedrosa 114 / 164 Foto de: Toni Börner 58. GP de la República Checa 2017 - Brno 115 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Maverick Viñales 116 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 59. GP de San Marino 2017 - Misano 117 / 164 Foto de: Miquel Liso Podio: 1º Marc Marquez, 2º Danilo Petrucci, 3º Andrea Dovizioso 118 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 60. GP de Aragón 2017 - Motorland 119 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo 120 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 61. GP de Australia 2017 - Phillip Island 121 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales 122 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 62. GP de las Américas 2018 - COTA 123 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Maverick Viñales, 3º Andrea Iannone 124 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 63. GP de España 2018 - Jerez 125 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio 1º: Marc Márquez, 2º Johann Zarco, 3º Andrea Iannone 126 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 64. GP de Francia 2018 - Le Mans 127 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podium: 1º Marc Márquez, 2º Danilo Petrucci, 3º Valentino Rossi 128 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 65. GP de Holanda 2018 - Assen 129 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Alex Rins, 3º Maverick Viñales 130 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 66. GP de Alemania 2018 - Sachsenring 131 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales 132 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 67. GP de Aragón 2018 - Motorland 133 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Andrea Iannone 134 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 68. GP de Tailandia 2018 - Buriram 135 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Maverick Viñales 136 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 69. GP de Japón 2018 - Motegi 137 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Alex Rins 138 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 70. GP de Malasia 2018 - Sepang 139 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Alex Rins, 3º Johann Zarco 140 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 71. GP de Argentina 2019 - Termas de Río Hondo 141 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez 2º Valentino Rossi, 3º Andrea Dovizioso 142 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 72. GP de España 2019 - Jerez 143 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Alex Rins, 3º Maverick Vinales 144 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 73. GP de Francia 2019 - Le Mans 145 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Danilo Petrucci 146 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 74. Gran Premio de Catalunya 2019 - Montmeló 147 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Danilo Petrucci 148 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 75. Gran Premio de Alemania 2019 - Sachsenring 149 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Maverick Vinales, 3º Cal Crutchlow 150 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 76. Gran Premio de la República Checa 2019 - Brno 151 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Jack Miller 152 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 77. Gran Premio de San Marino 2019 - Misano 153 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Maverick Viñales 154 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 78. Gran Premio de Aragón 2019 - Motorland 155 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Jack Miller, Pramac Racing 156 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 79. Gran Premio de Tailandia 2019 - Buriram 157 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Maverick Viñales 158 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 80. Gran Premio de Japón 2019 - Motegi 159 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: 1º Marc Marquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Andrea Dovizioso 160 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 81. Gran Premio de Australia 2019 - Phillip Island 161 / 164 Podio: 1º Marc Marquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Jack Miller 162 / 164 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 82. GP de la Comunitat Valenciana 2019 - Cheste 163 / 164 Foto de: MotoGP Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Jack Miller 164 / 164 Foto de: MotoGP

