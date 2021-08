Após um polêmico GP da Estíria, a MotoGP segue no Red Bull Ring, agora para o GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2021. E além das perspectivas na luta para o campeonato, o mundo acompanhará novamente o Mundial com apreensão, devido à sequência de três corridas com acidentes graves no local.

No último final de semana, o GP foi interrompido após a batida entre a KTM de Dani Pedrosa e a Aprilia de Lorenzo Savadori, que levou a um grande incêndio das motos. Savadori fraturou o tornozelo, passou por cirurgia e não correrá neste fim de semana.

Isso levou a diversas críticas sobre a falta de segurança no Red Bull Ring, com os pilotos exigindo ação rápida do circuito ou da organização do campeonato.

Com o pódio no último fim de semana, Fabio Quartararo aumentou a vantagem na liderança, tendo 172 pontos contra 132 de Johann Zarco, que foi apenas o sexto. Já o atual campeão, Joan Mir, teve seu melhor resultado no ano e assumiu a terceira posição, com 121.

O segundo final de semana no Red Bull Ring traz também a quinta etapa do Mundial de MotoE, que conta com o brasileiro Eric Granado no grid. Até aqui, Granado vem se mostrando um dos pilotos mais fortes do grid, com poles nas quatro provas anteriores e vitórias em Le Mans e Assen.

O triunfo na Holanda colocou Granado mais próximo na luta pelo título. Ele é atualmente o terceiro colocado com 53 pontos, 17 a menos que o líder Alessandro Zaccone, com 75 ainda em jogo na temporada.

Confira os horários do fim de semana, incluindo a programação da MotoE, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Classificação (MotoE) Sábado 11h10 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports Corrida (MotoE) Domingo 10h30 Fox Sports

