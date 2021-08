O piloto da Aprilia na MotoGP, Lorenzo Savadori, passou por uma cirurgia bem-sucedida na última segunda (09) devido a uma fratura no tornozelo, consequência de seu grave acidente no GP da Estíria.

Na terceira volta da corrida do último domingo no Red Bull Ring, o wild card da KTM, Dani Pedrosa, sofreu uma queda na curva três, e sua moto acabou ficando na pista. Savadori, sem ter como desviar, bateu em cheio na KTM, que lançou o piloto da Aprilia no ar e o impacto causou um incêndio nas duas motos.

A corrida foi interrompida enquanto os fiscais limpavam a cena. Pedrosa saiu sem problemas do acidente. Mas Savadori precisou sair de maca do local, e exames diagnosticaram uma fratura no tornozelo, motivo pela qual ele precisou passar pela cirurgia, e não correrá no GP da Áustria.

Bike of Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini after his crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A equipe divulgou um breve comunicado: "Lorenzo Savadori passou por cirurgia nesta tarde na Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma".

"O procedimento foi realizado pelo professor Francesco Pogliacomi com Luca Guardoli e Emanuele Ciccarone, membros da equipe comandada por Enrico Vaienti, com o apoio de Michele Zasa".

"A cirurgia foi bem-sucedida e o piloto iniciará a recuperação imediatamente, devendo voltar à moto assim que possível".

A Aprilia espera ter Savadori de volta no grid para o GP da Grã-Bretanha em Silverstone no fim do mês.

Por outro lado, Pedrosa participou da relargada no domingo e impressionou, terminando em 10º em sua primeira corrida desde a aposentadoria no fim de 2018.

O espanhol disse após a corrida que foi "sortudo" por escapar do incidente sem problemas, já que também havia ficado no caminho enquanto os pilotos passavam por ele para desviar da moto.

A segurança no Red Bull Ring foi novamente questionada após o incidente, por ser a terceira corrida seguida da MotoGP no local interrompida após um acidente sério. Mesmo assim, vários pilotos, que concordam com os problemas no local, afirmam que isso poderia ter acontecido em qualquer pista..

A Aprilia não comentou quem substituirá Savadori no GP da Áustria, e isso deixa a porta aberta para o retorno de Andrea Dovizioso, ex-piloto da Ducati e atual piloto de testes da Aprilia.

F1 2021: Verstappen SUPERIOR a Hamilton? Holandês se gaba de ser MAIS RÁPIDO; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: