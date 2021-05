A MotoGP realiza no fim de semana em Mugello, o GP da Itália, sexta etapa do campeonato de 2021. Na liderança, Fabio Quartararo, pódio em casa na última corrida, mas que foi o suficiente para somar 80 pontos, um a mais que Francesco Bagnaia.

Johann Zarco, Jack Miller, e Maverick Viñales completam os cinco primeiros, que neste momento estão separados por apenas 24 pontos, ou seja, até o companheiro de Yamaha do atual líder pode sonhar alto no domingo.

Quem foi um dos destaques em Le Mans, mas que acabou caindo duas vezes e não pontuou, foi Marc Márquez, que está longe da briga principal, somando apenas 16 pontos, na longínqua 17ª colocação.

Confira os horários e não perca a cobertura da MotoGP no Motorsport.com

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Fox Sports Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports

