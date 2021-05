Ainda em processo de adaptação na sua volta à MotoGP, Marc Márquez fixou um prazo para voltar a pilotar em seu melhor nível: após a pausa de verão, quando a categoria retorna para uma rodada dupla no Red Bull Ring, na Áustria. E Márquez ainda cravou quem são os candidatos ao título deste ano: Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia.

O hexacampeão retornou ao grid da MotoGP no GP de Portugal, 265 dias e três operações após seu grave acidente no GP da Espanha de 2020. Logo de cara, Márquez conquistou o terceiro melhor tempo no TL1 em Portimão. Mas, a sequência da temporada, mostrou uma realidade bastante diferente.

O espanhol largou em sexto e terminou em sétimo em sua primeira corrida. Mas o retorno impressionante foi interrompido em Jerez, onde não passou para o Q2, largando em 14º e terminando em nono, após uma forte queda durante o final de semana.

Em Le Mans, voltou a liderar um treino livre, depois de mais de 300 dias, mas com quatro quedas ao longo do final de semana, não viu a bandeira quadriculada.

Esses resultados o deixam em 17º no campeonato, com apenas 16 pontos, 64 atrás do líder Quartararo. Mas além dos resultados, o mais preocupante são as sensações que Márquez vem deixando, e o próprio espanhol reconhece que não está em forma.

"Sou otimista e acredito que depois da pausa de verão, na Áustria, já estarei pilotando como gosto", disse Márquez em entrevista à Sky Sports Itália. "Agora me faltam força e resistência, mas quando tudo estiver no lugar, meu estilo irá melhorar e os tempos devem cair".

Márquez voltou a insistir que não pensa no título de 2021 e assinalou os favoritos para "roubarem" a coroa de Joan Mir.

"Acredito que o campeonato está entre Quartararo e Bagnaia. Bagnaia vem forte, é consistente e não tem a pressão de ter que ganhar o título a força, como Mir em 2020. Ganhar é difícil, mas mantê-lo é ainda mais".

"Neste ano, Quartararo, Bagnaia e Rins estão mais fortes que Mir. Ele está fazendo a mesma estratégia do ano passado, buscando terminar todas as corridas. Mas terminando as corridas você ganha o mundial uma vez, não várias".

Márquez também falou sobre Valentino Rossi, que vive a temporada mais complicada de sua carreira aos 42 anos.

"Sua vontade é admirável, depois de tudo que fez. Segue querendo correr, mas temos mentalidades diferentes. Quando não puder lutar por vitórias, aposentarei. Não estou pronto para competir pela 15ª posição".

F1: Entenda como SUSPEITA de batida PROPOSITAL implodiu amizade entre HAMILTON E ROSBERG

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.