Após duas etapas no Catar, a MotoGP dá o pontapé inicial em sua sequência de provas na Europa neste final de semana, com o GP de Portugal. O circuito de Portimão recebe novamente a principal categoria da motovelocidade mundial cinco meses após sediar a final da temporada 2020, que foi dominada pelo piloto da casa, Miguel Oliveira, e a KTM.

E a prova em Portugal promete ser uma das mais importantes da temporada diferente por vários motivos. O principal deles, a volta de Marc Márquez ao grid. O hexacampeão finalmente fará seu retorno à categoria nove meses após seu grave acidente no GP da Espanha do ano passado, quando sofreu uma fratura no braço direito.

Três cirurgias e meses de reabilitação depois, o espanhol finalmente recebeu a alta dos médicos para retornar à competição mas, além de estar fora de forma devido ao tempo que ficou fora, ainda encontrará uma Honda bem diferente da que está acostumado, com a equipe japonesa sofrendo em 2020 e no começo de 2021.

Outro nome para se prestar atenção neste final de semana é Valentino Rossi, que teve duas provas difíceis no Catar, inclusive obtendo sua pior posição de largada em mais de 20 anos na MotoGP. O multicampeão precisa se reencontrar com a boa forma caso opte por dar sequência à sua carreira em 2022.

Vencedor da edição de 2020, Miguel Oliveira quer repetir novamente a boa performance em casa, já que dominou no ano passado, fazendo pole e vencendo de ponta a ponta. Mas a KTM não teve um bom começo de temporada no Catar. Será que a montadora austríaca dá a volta por cima?

Lá na frente, a promessa é de mais uma boa disputa entre as três montadoras que se destacaram nesse começo de 2021: Yamaha, que acumula duas vitórias, Ducati, que fez as duas poles no Catar e a atual Suzuki.

Confira os horários do fim de semana, que se assemelham ao do fim de semana passado, e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 Treino Livre 3 Sábado 05h55 Treino Livre 4 Sábado 09h30 Fox Sports Classificação Sábado 10h10 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports

