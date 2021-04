A Honda fechou as duas primeiras etapas da MotoGP como a fabricante com mais quedas e com a pior bagagem de pontos. Na volta de Marc Márquez, o piloto encontrará uma moto difícil.

Depois de dois GPs em 2021, todos os pilotos da fabricante japonesa já caíram em algum momento. No total, entre Pol Espargaró, Stefan Bradl - substituto de Marc Márquez -, Takaaki Nakagami e Alex Márquez têm oito quedas.

O espanhol da equipe LCR é quem lidera este ranking com três quedas, duas de Espargaró e Nakagami, e outra de Bradl. Além disso, o campeão da Moto3 e Moto2 é o único piloto do grid que não conseguiu terminar uma corrida.

"Não é a melhor maneira de começar a temporada", reconheceu após o GP de Doha.

“Eu poderia inventar mil desculpas, mas não é o caminho para crescer. É uma pista onde a Honda sofre historicamente, mas hoje o erro foi meu. É hora de melhorar e aprender. Tenho certeza que momentos melhores virão."

A Honda está empatada com a KTM no último lugar no campeonato de construtores. O oitavo lugar de Espargaró na primeira corrida do ano é a sua melhor pontuação. Aliás, além de Márquez, Nakagami também não obteve pontos.

No lado oposto da Honda está a Yamaha, que venceu as duas primeiras etapas e lidera o campeonato à frente da Ducati graças às vitórias de Maverick Viñales e Fabio Quartararo.

A situação da Honda é preocupante. Depois de chegar ao fundo do poço no ano passado sem Marc Márquez, em 2021 as coisas só pioraram.

"A moto não é tão ruim, é crítica e é fácil cometer erros", disse Alex Márquez no Catar.

Pelo menos Pol Espargaró deixou alguma fresta de esperança enquanto esperava a volta do #93.

“A moto é rápida, não me preocupa porque a velocidade está aí. Não se sabe o que vai acontecer quando o Marc chegar, mas a moto de hoje estava lá para lutar pelo pódio. Se não fosse por um erro, eu teria terminado em sexto. A moto está nivelada e tem muito potencial ", concluiu.

As fotos das quedas dos pilotos Honda até agora em 2021

Takaaki Nakagami, LCR Honda 1 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda 2 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, LCR Honda 3 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda 4 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, LCR Honda 5 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, LCR Honda 6 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, LCR Honda 7 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, LCR Honda 8 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 9 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 10 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 11 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 12 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST – Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.