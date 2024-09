MotoGP adotará comunicação por rádio com pilotos em 2025

A MotoGP implementará um novo sistema de comunicação por rádio entre o diretor de prova e os pilotos a partir da temporada de 2025, revela Motorsport.com.

Uma reunião foi convocada pela Dorna, empresa proprietária da MotoGP, na última quinta-feira em Misano, onde o promotor da série informou as equipes sobre sua decisão de introduzir a comunicação por rádio na categoria rainha.

O sistema será introduzido em fases e, inicialmente, apenas o diretor da corrida poderá se comunicar com os pilotos, com mensagens curtas e concisas - e sempre com o objetivo de melhorar a segurança.

Na segunda fase, que pode começar já em 2026, o rádio funcionará nos dois sentidos, permitindo que os pilotos conversem e respondam à direção da corrida.

A etapa final, que ainda não tem uma data concreta de implementação, será semelhante à Fórmula 1, permitindo a comunicação aberta entre os pilotos e suas equipes no pitwall. Essa etapa seria, em grande parte, para melhorar o entretenimento da TV.

A Dorna e sua equipe de TV vêm trabalhando em um sistema de comunicação por rádio há anos. Em 2022, alguns pilotos instalaram um fone de ouvido em seus capacetes para receber mensagens da direção da corrida em um teste em Jerez. Outro teste foi realizado em Valência no ano passado para avaliar melhor o sistema.

Depois de um trabalho intenso, a MotoGP conseguiu projetar um fone de ouvido que não é colocado dentro da orelha do piloto no capacete, mas no lóbulo da orelha, fora da orelha, com o som sendo transmitido por indução. Isso torna o sistema menos intrusivo.

"Pode ser muito interessante para a segurança, se, por exemplo, houver um acidente, um piloto no meio da pista, a Direção de Corrida pode avisá-lo imediatamente", explicou Maverick Viñales, cuja equipe Aprilia foi convidada a testar o dispositivo no companheiro de equipe Aleix Espargaró e no piloto de testes Lorenzo Savadori em Misano.

Maverick Vinales, Equipe Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales acrescentou: "Está claro que os tempos estão mudando e que esse tipo de coisa contribui para um show melhor. Minha frase favorita, já posso lhe dizer, será: 'Agora não me incomodem!'"

Fabio Quartararo, da Yamaha, que testou o sistema em Jerez em 2022 e em Valência no ano passado, foi mais uma vez um dos poucos pilotos que puderam experimentá-lo em Misano na segunda-feira.

"Sergi [Sendra, chefe de TV da Dorna] está trabalhando muito bem nisso. Ele vem desenvolvendo isso há muito tempo e acho que é uma ótima ideia por vários motivos. Ainda temos um longo caminho a percorrer porque, com o barulho da motocicleta, ainda é difícil ouvir bem", explicou.

"Meu amigo e meu chefe de equipe disseram a eles para não falarem comigo no setor 3, na seção rápida, mas é um pouco estranho ouvir as pessoas falando quando você está pilotando e quando não está respirando".

"Também temos que trabalhar no volume do áudio, porque em algumas áreas não é possível ouvir bem, mas na frenagem é possível ouvir um pouco melhor".

"No teste de Valência, também o usamos, acho que é a terceira vez que o utilizo. Acho que é ótimo ter comunicação quando algo sério acontece na pista. Se houver óleo na pista e ninguém souber disso, por exemplo".

Para Quartararo, o sistema pode ajudar com questões de segurança, mas não teria evitado o erro de Jorge Martín, que foi para a pista cedo demais com a moto de especificação para pista molhada no GP de San Marino.

