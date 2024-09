MotoGP - Márquez: Seria impossível vencer em Misano sem chuva

Marc Márquez disse que sua vitória na MotoGP no GP de San Marino teria sido impossível sem a chuva que caiu no meio da corrida. O hexacampeão da categoria rainha conquistou duas vitórias consecutivas em Misano, após a vitória em Aragão no fim de semana passada.

Márquez resistiu ao desafio do campeão mundial Francesco Bagnaia, que ficou em segundo lugar, enquanto o líder do campeonato Jorge Martin apostou no aumento da chuva e trocou para a configuração de moto molhada no meio da corrida.

No entanto, a chuva não se concretizou e Márquez conseguiu aumentar sua vantagem sobre Bagnaia, da Ducati, o que significa que ele agora está 53 pontos atrás de Martín na disputa pelo título.

Márquez, que estava 3,1s à frente no final, depois de largar em nono no grid, disse: "Essa corrida foi totalmente inesperada, especialmente porque, começando em nono lugar, sem essas quedas era impossível lutar com os primeiros colocados".

"Sabíamos que nossa segunda parte da corrida era muito forte e, para mim, a coisa mais importante".

Marc Marquez, Equipe Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Um ponto é liderar a corrida, mas o outro ponto é abrir uma brecha para o campeão mundial e para Pecco, que é super rápido aqui", afirmou."Consegui pilotar muito bem, muito rápido e me defender na primeira parte da segunda parte da corrida. E depois atacar nas últimas voltas".

Martín foi para os boxes na sétima volta para pegar sua moto de pista molhada enquanto corria em segundo lugar, mas Márquez diz que nunca pensou em trocar sua moto Gresini Desmosedici GP23 pela configuração molhada.

Ele acrescentou: "É claro que, em algum momento, se houvesse mais uma volta chovendo assim, talvez fosse hora de entrar".

"Mas, especialmente quando eu vi que ninguém entrou e apenas um piloto [entrou], você precisa ficar de fora e foi isso que eu fiz".

"Controlei bem, mas na volta seguinte foi quando ataquei. Dei tudo de mim. Vi alguns pilotos caírem porque estava muito úmido nas curvas um e dois, mas conseguimos controlar bem".

Bagnaia reduziu a liderança de Martín no campeonato para sete pontos com o segundo lugar em Misano.

Marc QUEBRA JEJUM e Bagnaia VIVE RUÍNA em BATIDA POLÊMICA com Álex | Martín LUCRA em Aragón! SERTÕES

