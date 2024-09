MotoGP: Bagnaia coloca Márquez na briga pelo título de 2024

O piloto principal da Ducati chegou à sua corrida em casa na MotoGP depois de uma queda feia em Aragón no último fim de semana e sentiu que não estava "cem por cento" fisicamente, o que fez com que Pecco Bagnaia não forcasse uma ultrapassagem para cima de Marc Márquez na tentativa de garantir a vitória em San Marino.

Os pontos conquistados pelo vice-líder foram suficientes para se aproximar do líder Jorge Martín, que teve uma corrida terrível por conta de uma estratégia errada, tirando 19 pontos de diferença entre eles, deixando apenas sete de gap.

"Estou mais contente hoje do que estava ontem, no sábado tinha tudo para ganhar e não venci por minha culpa", explicou Pecco. "Hoje era difícil ganhar pela forma como as coisas se desenharam. Nas últimas voltas, Marc seguiu seu ritmo e eu tive que afrouxar, não estou bem fisicamente, não estou 100%. Esperava uma oportunidade de ultrapassá-lo, mas não tive", relatou o italiano.

O momento chave da corrida aconteceu na volta seis, quando algumas gotas de chuva caíram e Martín foi ao box para mudar de moto. "Quando vi que Martín foi ao box, pensei que não poderia cair, que teria que ser cuidados, ser o segundo hoje era o máximo que poderia alcançar e é um bom resultado. Sabia que não ia chover, eu vi bastante os radares e a meteorologia, sabia que se chovesse, seria muito pouco. Tinha noção de que não deveria trocar de moto", uma informação que Martín não parecia ter.

Com duas vitórias seguidas, Marc Márquez se 'meteu' na luta pelo título, agora está apenas 53 pontos do líder: "Tudo pode acontecer, é o que me vem na cabeça neste momento. Ontem eu estava há 26 pontos do líder e agora estou há sete, o importante é manter assim, não ter contato com os outros pilotos e cair como em Aragón. Lutar sempre e quando se pode vencer, nos vencemos e quando se pode ser terceiro, terminamos em terceiro", disse.

"Este circuito sempre foi favorável para Marc, como imaginava. Sem chuva, seria uma corrida com Martín e ganhar seria possível, mas com a aparição da chuva, o que aconteceu foi o melhor para fim falando em relação ao campeonato", finalizou o piloto da Ducati.

