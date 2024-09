MotoGP: Honda e Repsol encerram parceria de 30 anos

A Repsol anunciou que encerrará um relacionamento de 30 anos com a Honda no final da atual temporada da MotoGP. A gigante espanhola da petroquímica é patrocinadora desde 1995, uma parceria que gerou um dos uniformes mais famosos da história das corridas de motocicletas.

A Repsol já havia reduzido seu compromisso com a equipe de fábrica da Honda este ano, levando o fabricante japonês a abandonar seu esquema de pintura totalmente laranja em favor de uma pintura híbrida que incorpora o vermelho, azul e branco tradicionais da equipe japonesa.

Mas, após a conclusão da campanha de 2024, o logotipo da Repsol e a tonalidade laranja desaparecerão completamente da RC213V, já que a empresa espanhola tomou a decisão de não renovar o acordo existente com a fábrica.

"A Repsol decidiu não renovar seu atual contrato de patrocínio com a Honda Racing Corporation (HRC) no Campeonato Mundial de MotoGP, que termina em 31 de dezembro deste ano", diz um comunicado da Repsol.

"A Repsol Honda Team é a equipe mais bem-sucedida em termos de vitórias no campeonato, com 10 títulos de equipe, 15 títulos de pilotos e 183 vitórias na categoria máxima do motociclismo".

Marc Marquez, Equipe Repsol Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"A Repsol agradece o compromisso e a dedicação da HRC durante todos esses anos de trabalho conjunto".

"A empresa de multienergia permanecerá ligada ao automobilismo, com o objetivo de continuar a desenvolver produtos e serviços da mais alta qualidade".

A notícia, apurada pelo Motorsport.com em maio, foi oficializada horas depois do GP de San Marino, em Misano, do qual os pilotos da Repsol Honda, Luca Marini e Joan Mír, foram forçados a se retirar devido a infecções estomacais.

Mír não participou de nenhuma sessão durante todo o fim de semana de corrida, enquanto a saída de Marini foi anunciada apenas na manhã de domingo, depois de ele ter se classificado em 21º lugar entre 23 pilotos.

Na ausência de Mír e Marini, a Honda foi representada pela dupla da LCR, Johann Zarco e Takaaki Nakagami, além do piloto coringa Stefan Bradl.

A Repsol e a Honda desfrutaram de uma parceria frutífera nas últimas três décadas, com nomes como Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner e Marc Márquez vencendo campeonatos com o famoso laranja da marca de óleo em suas motos Honda.

Valentino Rossi, Repsol Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

No entanto, o declínio da Honda nos últimos anos já havia colocado em dúvida o futuro do relacionamento entre eles, e a saída precoce de Márquez da equipe no final do ano passado foi mais um golpe.

A Honda também estava interessada em promover seus próprios esquemas corporativos em vermelho, branco e azul em seus braços no motociclismo.

Marc QUEBRA JEJUM e Bagnaia VIVE RUÍNA em BATIDA POLÊMICA com Álex | Martín LUCRA em Aragón! SERTÕES

Marc QUEBRA JEJUM e Bagnaia VIVE RUÍNA em BATIDA POLÊMICA com Álex | Martín LUCRA em Aragón! SERTÕES

