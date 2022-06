Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP iniciou os trabalhos em Barcelona, palco do GP da Catalunha, nona etapa da temporada de 2022.

Aleix Espargaró liderou o 1-2 da Aprilia no segundo treino livre, estabelecendo também a melhor marca da sexta-feira com 1min39s402. Maverick Viñales foi o segundo colocado, com 1min39s705, uma diferença de 0s303.

Três Ducatis vieram na sequência, com Enea Bastianini, Francesco Bagnaia e Jorge Martin, completando o top 5.

Atual campeão, líder e de contrato renovado, Fabio Quartararo fez apenas o oitavo melhor tempo, ficando atrás de Aleix em 0s721.

Stefan Bradl, que substitui Marc Márquez até o final do campeonato, foi apenas o 23º.

Na primeira sessão do dia, Alex Rins foi o mais veloz, com o tempo de 1min40s101, seguido por Viñales, Franco Morbidelli e os irmãos Espargaró, liderado por Aleix, completando o top 5.

O treino de classificação para o GP da Catalunha acontece neste sábado, às 9h10, horário de Brasília.

Resultados:

TL2

TL1

