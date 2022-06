MotoGP: Márquez tem cirurgia bem sucedida no braço

Carregar reprodutor de áudio

A equipe médica de Marc Márquez considerou um sucesso a cirurgia feita pelo hexacampeão da MotoGP no braço. Essa é a quarta operação feita pelo espanhol desde a fratura causada por um acidente no GP da Espanha de 2020, com o empresário do piloto afirmando que recebeu garantias dos médicos de que essa será a última.

Após as três primeiras cirurgias, Márquez voltou à MotoGP em abril do ano passado e, mesmo com três vitórias ao longo do ano, ele seguia sofrendo para encontrar o ritmo ideal, devido a limitações no braço.

A avaliação por uma quarta cirurgia começou ainda no ano passado, com Márquez recebendo a liberação dos médicos para o procedimento na última sexta, anunciando durante o GP da Itália que se afastaria para passar pela operação nesta quinta (02).

Márquez foi operado na Clínica Mayo, no estado americano do Minnesota, com o médico Joaquín Sanchez Sotelo afirmando que a cirurgia, de cerca de três horas de duração, correu sem problemas.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hoje tivemos a oportunidade de operar o úmero direito de Marc Márquez", disse Sanchez em um comunicado divulgado pela Honda. "O procedimento foi concluído em aproximadamente três horas. Apesar da complexidade do procedimento, o resultado final foi satisfatório".

"A cirurgia consistiu na remoção de dois pinos da placa posterior, colocadas anteriormente pelo Dr. Samuel Antuna em dezembro de 2020, seguido de uma osteotomia rotacional do úmero. Tais procedimentos envolvem a criação de um corte transversal do úmero, para rotacioná-lo em seu eixo".

"A quantidade de rotação feita hoje foi de aproximadamente 30 graus de rotação externa. O úmero foi estabilizado na nova posição usando uma placa anterior com múltiplos pinos. A cirurgia foi concluída sem problemas".

"Gostaríamos de desejar ao Sr. Marc Márquez uma recuperação rápida e um retorno de sucesso à sua carreira profissional".

Seu médico não lhe deu uma janela de recuperação, mas a expectativa é que ele fique de fora do resto da temporada 2022. Para o GP da Catalunha deste fim de semana, a Honda escalou novamente o piloto de testes Stefan Bradl, mas sem confirmar se ele será o substituto daqui em diante.

