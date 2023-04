MotoGP anuncia data e etapa de abertura da temporada 2024

A Dorna Sports anunciou nesta quinta-feira (27) que o GP do Catar volta a sediar a abertura da temporada da MotoGP em 2024, com a etapa de Losail marcada para 10 de março do próximo ano.

A temporada 2023 seria a maior da história da categoria com 21 eventos, mas ela deixou de ser recorde após a FIM e a Dorna anunciar na quarta-feira o cancelamento do GP do Cazaquistão devido a problemas com a homologação do circuito.

A temporada atual começou mais tarde que o normal, em 26 de março com o GP de Portugal, e terminará em 26 de novembro em Valência.

Agora, no início do fim de semana em Jerez, a MotoGP anunciou que o Catar volta a sediar a abertura do campeonato em 2024, no final de semana de 08 a 10 de março.

Palco da abertura desde sua entrada no calendário em 2005, o Catar foi jogado para o fim da temporada neste ano devido a uma reforma no circuito de Losail, marcado para 19 de novembro, uma semana antes da final.

A MotoGP anunciou também as datas da pré-temporada de 2024, com três dias de teste na Malásia entre 06 e 08 de fevereiro e mais dois no Catar, entre 19 e 20 do mesmo mês. Ainda neste ano será realizado mais um dia de testes em Valência, logo após o GP em novembro.

"As datas do GP do Catar de 2024 já podem ser anunciadas", disse o comunicado da MotoGP. "O fim de semana de 08 a 10 de março de 2024 será a data provisória proposta para a FIM, com a MotoGP preparando o retorno da corrida noturna do Catar à abertura da temporada".

"Antes de uma exceção feita em 2023 devido às reformas do circuito, o Catar abriu a temporada nos últimos 16 anos, e voltará a fazer isso. O GP do Catar de 2023 acontecerá em 19 de novembro, sendo a penúltima etapa do ano, retornando menos de quatro meses depois para a abertura de 2024".

A MotoGP não divulgou datas ou informações sobre as demais etapas da temporada 2024.

