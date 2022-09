Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo segue na liderança da MotoGP após o GP de San Marino em Misano neste domingo, mas o francês da Yamaha certamente está com o alerta ligado ao ver o momento positivo de Francesco Bagnaia, que assumiu a vice-liderança após a quarta vitória consecutiva.

Quartararo tem 211 pontos, e tem 30 de vantagem para Bagnaia, que venceu a sexta corrida no ano, sendo a quarta consecutiva. Com os resultados do domingo, Aleix Espargaró caiu para a terceira posição, mas a apenas três pontos do piloto da Ducati.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de San Marino:

Confira a situação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de San Marino:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 321 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 25 25 - - - - - - 2 Yamaha 211 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 20 11 - - - - - - 3 Aprilia 201 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 10 16 - - - - - - 4 KTM 148 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 9 8 - - - - - - 5 Suzuki 127 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 8 9 - - - - - - 6 Honda 96 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 2 6 - - - - - -

Confira a situação do Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de San Marino:

