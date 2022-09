Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP entregou mais uma prova emocionante da temporada 2022 neste domingo. No GP de San Marino, a vitória da prova em Misano ficou com a Ducati, que conhece a pista como a palma da mão. Francesco Bagnaia recebeu pressão de Enea Bastianini até o último metro, mas garantiu sua quarta vitória consecutiva, assumindo ainda a vice-liderança do Mundial.

Maverick Viñales ficou com a terceira posição. Completaram o top 10: Luca Marini, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Álex Rins, Brad Binder, Jorge Martín e Álex Márquez

Na largada, Miller largou bem e manteve a ponta, com Bastianini em segundo e Bagnaia subindo de quinto para terceiro, já lutando contra o piloto da Gresini pelo P2. Enquanto isso, um entrevero na primeira curva levou aos abandonos de Zarco, Pirro e Pol Espargaró.

Ao final da primeira volta, Miller liderava com Bastianini em sua cola. Bagnaia perdia um pouco de terreno em terceiro, seguido de Viñales, Bezzecchi e Aleix Espargaró em sexto, enquanto Quartararo mantinha a oitava posição.

Mas tudo mudou algumas curvas depois, com Miller indo ao chão, deixando Bastianini na liderança com Bagnaia novamente se aproximando, trazendo Viñales consigo, enquanto Bezzecchi também sofria uma queda.

Ainda na terceira volta, Bagnaia passou Bastianini, que também perdeu a segunda posição para Viñales, iniciando uma disputa entre os pilotos da Ducati e da ApriIia pela vitória. Enquanto isso, Quartararo era apenas o sexto, sem conseguir fazer ultrapassagens e ganhando posições apenas devido às quedas.

Na décima volta, de um total de 27, Bagnaia liderava, com três pilotos em sua cola: Viñales, Bastianini e Marini, um paredão de Ducatis com uma Aprilia no meio. Quartararo já era o quinto, tendo ultrapassado Aleix, e iniciava uma tentativa de aproximação ao pelotão da frente.

Viñales conseguia se manter colado em Bagnaia nos setores de baixa, mas com a grande velocidade da Ducati na reta, o espanhol não tinha como atacar o líder no principal ponto de ultrapassagem do circuito, no final da reta. Isso permitia que Bastianini e Marini seguissem colados no piloto da Aprilia, enquanto Quartararo não conseguia baixar a diferença para o pelotão.

A mudança no pelotão da frente veio quando Marini conseguiu passar Bastianini pela terceira colocação a 12 voltas do fim, mas o futuro piloto da equipe oficial da Ducati logo recuperou a posição.

Com Bagnaia e Viñales trocando voltas mais rápidas, o piloto da Aprilia começou o ataque pela ponta, mas um erro permitiu que o líder se afastasse, abrindo caminho ainda para que Bastianini também se aproximasse, conseguindo assumir a segunda posição na volta 20.

Rapidamente Bastianini abriu vantagem para Viñales, iniciando a caça a Bagnaia a sete voltas do fim, com uma diferença de menos de seis décimos. Mais atrás, Quartararo se aproximava de Marini em busca da quarta colocação.

No final, Francesco Bagnaia recebeu um respiro graças a um erro de Enea Bastianini. Mas o piloto da Gresini voltou com tudo para entregar uma chegada emocionante. Mesmo assim, o piloto da Ducati foi superarior para conquistar sua quarta vitória consecutiva, assumindo ainda a vice-liderança do Mundial. O piloto da Gresini foi o segundo, enquanto Maverick Viñales completou o pódio pela Aprilia.

Completaram o top 10: Luca Marini, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Álex Rins, Brad Binder, Jorge Martín e Álex Márquez.

A MotoGP retoma as atividades da temporada 2022 entre 16 e 18 de setembro com o GP de Aragón, 15ª de 20 etapas do campeonato. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

Q4: Max bate Leclerc e é POLE em casa! DEBATE do quali e MERCADO de 2023, com Drugo e Pietro

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: