O fim de semana em Austin da MotoGP parecia ser mais com a dominância de Marc Márquez, apesar do piloto ter tido sua primeira queda em 2025 com a Ducati. No entanto, no domingo, depois de uma largada recheada de caos, o espanhol foi obrigado a se retirar da corrida.

Nas primeiras voltas, Márquez se pintava como o líder absoluto da etapa, no entanto, um erro lhe custou mais uma queda e a quebra do pedal da moto, além de outros problemas com seu veículo.

Francesco Bagnaia estava na cola, se aproximando rapidamente e pronto para 'dar o bote' e, claro, se aproveitou do erro do companheiro de equipe, se consagrando o vitorioso no Circuito das Américas.

No entanto, a comemoração de fato ficou com Álex Márquez, que tomou a liderança do irmão para si com sua Gresini.

POSIÇÃO PILOTO EQUIPE PONTOS 1° Álex Márquez Gresini 87 2° Marc Márquez Ducati 86 3° Francesco Bagnaia Ducati 75 4° Franco Morbidelli VR46 55 5° Fabio Di Giannantonio VR46 44 6° Johann Zarco Castrol 25 7° Ai Ogura Trackhouse 25 8° Marco Bezzecchi Aprilia 24 9° Luca Marini Repsol Honda 20 10° Brad Binder KTM 19 11° Jack Miller Pramac 19 12° Pedro Acosta KTM 16 13° Fabio Quartararo Yamaha 16 14° Enea Bastianini KTM Tech3 16 15° Joan Mir Pramac 10 16° Álex Rins Yamaha 10 17° Maverick Viñales KTM Tech 3 6 18° Rául Fernández Trackhouse 5 19° Fermin Aldeguer Gresini 3 20° Miguel Oliveira Pramac 2 21° Lorenzo Savadori Aprilia 1 22° Somkiat Chantra LCR Honda 0 23° Augusto Fernández Pramac 0

