Depois de mostrar sinais muito positivos no teste de Sepang, a Yamaha enfrentou alguns problemas para conseguir se manter na frente, uma situação que fez soar o alarme na fábrica de Iwata, especialmente para Fabio Quartararo, que precisa de uma moto competitiva para lutar pela vitória novamente na MotoGP.

Depois de uma sexta-feira difícil, o francês conseguiu passar para o Q2 com 82 milésimos de segundo, embora no Q2 ele tenha ganhado apenas uma posição, ficando em décimo primeiro no grid, uma posição que sempre complica as primeiras partes das corridas.

No entanto, o espanhol saiu como um foguete, chegando à primeira curva no grupo da frente na Sprint.

"Foi uma largada muito boa, pelo menos consegui ficar na frente por uma volta e ver um pouco as motos vermelhas", disse ele em referência à Ducati.

"Lutar com eles é complicado, eles fazem tudo de uma maneira mais fácil, usam menos pneu traseiro, eu derreti e em 10 voltas eu tinha muito pouco sobrando, mas foi muito divertido", admitiu o piloto da Yamaha.

Depois de perder o rastro dos três da frente, Quartararo lutou com os dois pilotos da Ducati da equipe VR46, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, com quem lutou, embora uma pequena saída da pista o tenha condenado ao sexto lugar no final.

"Consegui estar um pouco presente na batalha com os VR46s, especialmente na frenagem em linha reta, somos bastante fortes, mas é na curva que isso nos custa um pouco mais".

"No TL2, o ritmo não era o melhor, mas estava um pouco mais consistente e consegui lutar com o que tinha, fiz um bom tempo. Foi complicado acompanhar a Ducati porque eles freiam com dois pneus e nós só freamos com um", explicou.

"A sensação é de que temos uma dianteira muito boa na Yamaha e uma traseira ruim. Estou usando muito o freio dianteiro para parar e isso coloca muita pressão na frente", disse ele.

No momento, embora a vitória esteja longe de acontecer, o resultado da Sprint ainda lhe dá alguma esperança.

"Espero que voltemos logo, mas a verdade é que o início do ano tem sido difícil e é sempre bom ter uma corrida como essa", concluiu.

