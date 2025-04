A Aprilia não poderia imaginar que sua jornada com o atual Campeão Mundial da MotoGP seria tão cheia de obstáculos desde o início. Em seu segundo dia como piloto da marca sediada em Noale, Jorge Martín sofreu um grande acidente no início do teste da Malásia, forçando-o a perder o resto da pré-temporada.

Desde então, e quando a categoria se aproxima da terceira parada do calendário, o espanhol ainda não voltou. Uma semana antes do início do Campeonato Mundial, o espanhol sofreu outro acidente, dessa vez enquanto treinava, e quebrou o rádio e o escafoide da mão esquerda, uma lesão grave que o deixará fora de ação pelo menos durante as três primeiras corridas da temporada.

Enquanto Martín se recuperava, a Aprilia surpreendeu os outros fabricantes do campeonato ao declarar, na Argentina, sua intenção de pedir permissão para que seu piloto estrela treinasse em seu protótipo de MotoGP antes de fazer seu retorno oficial aos GPs.

A ideia era dar a ele a oportunidade de testar seu condicionamento físico, em um apelo à segurança, e evitar uma eventual viagem que não serviria para nada. Os outros construtores, no entanto, foram pegos de surpresa e não gostaram nada da ideia, especialmente com relação ao modus operandi da Aprilia, que falou com a imprensa em vez de falar com a MSMA.

A MSMA, órgão criado para decidir todas as questões importantes relacionadas ao campeonato realizou uma reunião de emergência na tarde de quinta-feira, que durou quase duas horas. O Motorsport.com apurou que a ideia da Aprilia 'morreu' lá, depois de uma reunião muito acalorada, na qual a Ducati, através da boca de Gigi Dall'Igna, ficou muito chateada com a Aprilia, representada por Massimo Rivola, o CEO da divisão de corridas da empresa sediada em Noale.

No momento da votação, a fabricante de Bolonha recuou e concordou em seguir a linha da maioria, uma ideia também defendida pela Yamaha. A KTM era a favor do treinamento, mas foi a Honda, que inicialmente havia votado a favor, que foi contra. O fato de que as decisões que saem da MSMA devem vir de um consenso absoluto significou que as esperanças da Aprilia terminaram ali, mas não suas reações ao que aconteceu.

"A Ducati não tomou uma posição contra [o teste]. Martín é um piloto importante para a Ducati, ele venceu um campeonato mundial conosco, então achamos que era correto fazer uma concessão. Mas normalmente as regras não devem ser alteradas durante a temporada", concordou Dall'Igna na sexta-feira, falando à Sky Italia.

"Devo dizer que não gostamos do modus operandi de Massimo Rivola, que, em nossa opinião, espalhou notícias que não eram verdadeiras. E, acima de tudo, ele divulgou notícias confidenciais, porque o que é dito nas reuniões da MSMA deve permanecer lá", disse o engenheiro italiano.

Luigi Dall'igna, Ducati

A Ducati acredita que a maneira de agir da Aprilia estava longe de ser apropriada para uma pasta de tamanha importância. A discussão, de acordo com os executivos de Borgo Panigale, deveria ter sido muito mais profunda e detalhada.

"Uma mudança nos regulamentos não pode ser feita dessa forma. As pessoas podem se ater ao básico, ao teste e pronto. Mas há muitos outros elementos a serem levados em conta", disse uma fonte da Ducati ao Motorsport.com, dando um exemplo prático: "Se um piloto satélite precisa fazer um teste, quem monta a motocicleta? Tudo isso tem que ficar claro e não pode ser colocado nos regulamentos dessa forma, sem medição".

Apesar da discordância entre os dois fabricantes italianos, o diálogo dentro da MSMA sobre os testes para pilotos lesionados permanecerá aberto, e é provável que essa possibilidade já esteja sendo considerada com vistas a 2026.

Com tudo isso em mente, e sabendo que o pedido da Aprilia havia sido revogado, Martín apareceu em Austin na sexta-feira, onde reiterou sua intenção de correr novamente no Catar daqui a duas semanas, desde que as visitas aos médicos realizadas até lá não o desaconselhem.

Será então, no primeiro treino livre em Losail, e não antes, que o campeão saberá se estará em posição de fazer seu primeiro retorno ao GP com a Aprilia.

"Parece que é provável um retorno no Catar, mas não estarei em uma moto antes disso. Tenho um check-up na próxima semana, mas se o osso não estiver totalmente recuperado, não vou forçar", disse Martín.

