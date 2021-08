MotoGP: Aprilia quer Viñales na equipe ainda em 2021; entenda

A Aprilia trabalha a todo o vapor para fazer com que Maverick Viñales estreie pela equipe na MotoGP o mais rapidamente possível nesta temporada, soube o Motorsport.com. A Yamaha anunciou na sexta-feira que se separou do espanhol com efeito imediato para o resto do campeonato de 2021, após sua suspensão pelo time na semana passada.

O piloto tentou danificar deliberadamente o motor de sua YZR-M1 durante as voltas finais do GP da Estíria, e posteriormente foi retirado da etapa da Áustria. Mais tarde, ele pediu desculpas pelos seus atos, relacionando-os pela frustração com a sua situação em geral.

Após a corrida da Holanda, em junho, a Yamaha anunciou que Viñales havia pedido para rescindir seu contrato de dois anos com a equipe uma temporada antes e os deixaria no final de 2021. A decisão da montadora japonesa de o expulsar, com efeito imediato, deixa-o como um agente livre para correr para quem quiser, abrindo as portas para uma estreia com a Aprilia.

Na segunda-feira, após o GP da Áustria, a escuderia italiana anunciou que assinou com o espanhol para 2022 em um contrato de um ano com opção de estender até 2023. Várias fontes do paddock próximas da Aprilia confirmaram ao Motorsport.com que Massimo Rivola, CEO da divisão de corridas do time, quer vê-lo correr o mais cedo possível, para começar a saber o que esperar de um dos pilotos mais rápidos do grid.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales substituiria Lorenzo Savadori, a quem o fabricante recorreu como uma solução de emergência depois que a suspensão por doping de Andrea Iannone foi confirmada até meados de 2023.

Embora a proximidade do GP da Grã-Bretanha torne difícil o reaparecimento do piloto, não seria surpreendente se ele pudesse fazer sua estreia com suas novas cores em Aragón, onde chegaria depois de algumas sessões.

Na sexta-feira, a Yamaha anunciou que o piloto de testes Cal Crutchlow vai substituir Viñales em Silverstone na próxima semana, com a Petronas SRT concedendo a Jake Dixon sua estreia na MotoGP na Inglaterra, enquanto ele entra no lugar do britânico, que por sua vez preencherá o posto do lesionado Franco Morbidelli.

F1: Saiba detalhes da REUNIÃO SECRETA que poderia sacramentar SENNA na FERRARI dias antes de morrer

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: