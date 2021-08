Cal Crutchlow substituirá o suspenso Maverick Viñales na equipe de fábrica da Yamaha para a etapa da Grã-Bretanha da MotoGP, enquanto Jake Dixon fará sua estreia na categoria com a Petronas SRT. Nesta sexta-feira (20), a montadora japonesa anunciou que se separou do espanhol com efeito imediato, após a exclusão do GP da Áustria depois que ele tentou deliberadamente danificar o motor de sua moto na Estíria.

Como relatado pela primeira vez pelo Motorsport.com na quarta-feira, era certo que ele ficasse de fora na Inglaterra, independente do time o deixar correr novamente em 2021. A fabricante também confirmou a informação de que o britânico vai se juntar a eles como substituto em Silverstone.

Crutchlow já devia correr na Grã-Bretanha com a SRT no lugar de Franco Morbidelli, que ainda se recupera de uma operação no joelho em junho. O piloto de testes da Yamaha vai se reunir com o chefe da divisão, Silvano Galbusera, que foi contratado para substituir Esteban Garcia no lado de Viñales da garagem no GP da Catalunha.

"É um privilégio fazer parte da Yamaha e fazer o que originalmente eram três corridas até Sepang, mas os planos mudaram. Quero agradecê-los e estou ansioso para correr com a equipe."

Será a primeira vez que Crutchlow correrá por um time de fábrica na MotoGP desde a temporada de 2014 com a Ducati, embora tenha sido da Honda até seu abandono no final de 2020.

A montadora japonesa ainda não tomou uma decisão sobre quem substituirá Vinales até o fim do ano. Embora designado, Cal confirmou na Áustria que seu contrato lhe permite recusar qualquer corrida se desejar.

Jake Dixon, Petronas Sprinta Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Com Morbidelli ainda lesionado, a SRT vai chamar o seu piloto da Moto2, Jake Dixon para tomar o lugar do italiano em Silverstone a bordo da M1 'A-spec'. O britânico fez a sua estreia na classe na Grã-Bretanha em 2017 como piloto substituto na Intact GP e sua primeira temporada completa foi em 2019. O evento no circuito será o primeiro no Reino Unido desde o início da pandemia de Covid-19.

Sem nenhum piloto britânico definido para correr originalmente, os fãs do país terão agora dois para torcer em casa - o que também será um impulso significativo para a série, uma vez que será transmitido na TV aberta.

