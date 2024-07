O piloto japonês da Moto2 Ai Ogura está fechando um acordo para se juntar à Trackhouse Racing na MotoGP no próximo ano, revelado pelo Motorsport.com.

Embora o acordo ainda não tenha sido finalizado, entende-se que Ogura chegou a um acordo para correr em uma Aprilia RS-GP satélite para a Trackhouse, onde fará parceria com o titular Raul Fernandez, que recentemente assinou um novo contrato de dois anos até 2026.

A especulada mudança do piloto japonês para a Trackhouse marca a mais recente reviravolta no mercado de pilotos que, se concluída, pode deixar Jack Miller, quatro vezes vencendor de GPs, sem um lugar no próximo ano. Miller foi anteriormente ligado à equipe americana depois de ter sido dispensado pela KTM para o próximo ano em favor da estrela em ascensão, Pedro Acosta.

Joe Roberts, que também corre na Moto2, assim como Ogura, também ficará sem lugar depois de manter várias conversas com o diretor da equipe Trackhouse, Davide Brivio, sobre uma possível promoção para a categoria principal.

Ogura está sendo considerado para uma vaga na MotoGP pela Trackhouse após seus resultados com a equipe MT Helmets - MSi na Moto2, onde atualmente está em segundo lugar na classificação e a apenas sete pontos do líder Sergio Garcia, que é seu companheiro de equipe.

Ele obteve duas vitórias até agora em 2024, o mesmo número de Garcia, e terminou todas as corridas, com exceção de uma, entre os cinco primeiros. Ogura também lutou pelo título de 2022 até o final, perdendo por pouco para o atual piloto da Tech3, Augusto Fernandez, mas enfrentou uma campanha difícil em 23 que o forçou a se separar da Idemitsu Team Asia, apoiada pela Honda, e se juntar à MT Helmets - MSi.

A Trackouse é uma escolha interessante para o piloto de 23 anos, que continua fazendo parte da lista de jovens pilotos da Honda e, portanto, teria sido um candidato mais provável a uma vaga na LCR.

Ai Ogura, MT Helmets MSI Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sua mudança para a Trackhouse em 2025 quase certamente significará que os executivos da Honda continuarão a apoiar Takaaki Nakagami.

Nakagami tem feito um trabalho razoável na problemática MotoGP da Honda este ano, marcando 10 pontos, em comparação com os 12 do companheiro de equipe Johann Zarco e os 13 do piloto da HRC Joan Mir.

É interessante notar que a Honda considerou a possibilidade de colocar Ogura na LCR na MotoGP este ano no lugar de Nakagami, mas ele recusou a oferta porque queria subir para a categoria principal como atual campeão da Moto2. Ele também considerou muito arriscado fazer sua estreia em uma moto tão difícil de dominar quanto a atual RC213V.

Enquanto se aguarda a confirmação do acordo, espera-se que ele esteja entre os novos pilotos que terão de aprender a correr com a RS-GP em seguida, ao lado dos recrutas da Aprilia Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

