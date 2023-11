A MotoGP se aproxima do fim da temporada 2023, e a disputa pelo título segue mais aberta do que nunca. Com apenas 74 pontos em jogo entre as etapas do Catar e de Valência, Francesco Bagnaia sai do GP da Malásia na liderança em busca do bicampeonato, mas com uma diferença mínima para Jorge Martín.

O atual campeão tem 412 pontos contra 398 do espanhol da Pramac, apenas 14 separando os dois. No geral do fim de semana, Bagnaia conseguiu aumentar apenas um tento sua vantagem para Martín, acumulando 23 pontos entre o GP e a sprint contra 22 do rival.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Malásia

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Malásia:

Posição Equipes Pontos 1 ALMA PRAMAC RACING 598 24 33 16 21 52 49 58 15 27 19 37 43 42 42 12 36 44 28 - - 2 DUCATI TEAM 498 37 4 17 34 12 45 37 36 20 43 10 23 9 27 38 26 26 54 - - 3 TEAM VR46 494 16 49 37 11 34 35 33 41 18 29 11 39 30 17 27 14 33 20 - - 4 RED BULL KTM FACTORY RACING (MXGP) 410 25 22 9 55 19 24 21 18 28 35 14 7 24 25 20 22 25 17 - - 5 APRILIA RACING TEAM GRESINI 373 36 8 19 14 14 16 1 25 48 22 64 21 10 12 32 13 13 5 - - 6 GRESINI RACING 249 12 27 7 12 8 2 18 11 15 17 16 6 - 10 17 23 9 39 - - 7 MOVISTAR YAMAHA MOTOGP 249 10 29 24 11 15 11 7 14 3 14 11 4 29 6 23 2 16 20 - - 8 RNF RACING 120 3 2 13 6 4 - 7 4 19 - 15 18 11 7 7 3 1 - - - 9 LCR HONDA 112 10 10 34 7 7 3 2 11 - - 1 - 6 7 12 - 2 - - - 10 REPSOL HONDA TEAM 108 12 - - - 5 3 - - - 4 3 9 25 23 - 1 20 3 - - 11 TECH 3 91 3 5 10 3 16 1 5 8 11 6 7 - 3 10 - - - 3 - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Malásia:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 626 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 37 25 37 37 - - 2 KTM 334 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 11 13 25 13 - - 3 Aprilia 292 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 26 8 13 5 - - 4 Yamaha 176 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6 21 2 11 11 - - 5 Honda 169 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 7 1 16 3 - -

