A MotoGP estreou em 2023 e já conta com um líder: Francesco Bagnaia. O campeão mundial de 2022 venceu as duas corridas deste fim de semana e sai de Portugal na liderança da tabela.

Por ter vencido as duas provas, nesta temporada a categoria de motos conta com uma corrida sprint em todas as etapas aos sábados, 'Pecco' faturou a máxima pontuação para um fim de semana: 37 pontos. Com isso, já existe uma diferença de 12 pontos para o segundo colocado, Maverick Viñales. O italiano Marco Bezzechi completa o Top 3 do mundial de pilotos.

Campeão em 2021, Fabio Quartararo é apenas o 10º, enquanto Marc Márquez, que largava na pole neste fim de semana, mas acabou abandonando por conta de um acidente com Miguel Oliveira, é o 11º.

Na tabela de equipes, a Ducati sai na frente com 37 pontos, um a mais que a Aprilia e 12 a mais que a KTM - mesmo top 3 da tabela de construtores, a diferença, contudo, fica para o 'gap' entre a Ducati e a KTM que é de 21 pontos.

TABELA DE PILOTOS

TABELA DE EQUIPES

TABELA DE CONSTRUTORES

Posição Chassi Pontos JER MIS 1 Ducati 37 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Aprilia 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 KTM 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Honda 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 GASGAS 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

