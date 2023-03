Carregar reprodutor de áudio

Marc Márquez começou a temporada de MotoGP de 2023 da pior maneira possível. Depois de terminar no pódio na corrida sprint de sábado, o oito vezes campeão mundial abandonou na prova especial de domingo, buscando o primeiro grande resultado em Portimão, casa do GP de Portugal. No entanto, seu progresso foi interrompido nos estágios iniciais.

Ao fim de duas voltas, o piloto da Honda ocupava a quarta posição e queria procurar o pódio, onde liderava Pecco Bagnaia, o piloto local Miguel Oliveira e Jorge Martín.

O espanhol tentou a ultrapassagem na curva 3, mas entrou de forma intensa. Como consequência, Márquez tocou primeiro em Martín, embora o madrilenho tenha conseguido se manter na pista. No entanto, acabou acertando 'com vontade' Oliveira enquanto ele perseguia Bagnaia.

As consequências do acidente foram desastrosas para ambos os pilotos. Em primeiro lugar, eles sofreram um abandono instantâneo por não poderem voltar à corrida. Além disso, Oliveira ficou com dores e precisou ser retirado em uma maca. Ele foi levado ao centro médico para um check-up, onde foi confirmado que ele teve nenhuma lesão.

Marc Márquez, por sua vez, saiu do acidente com uma suspeita de fratura na mão direita. O espanhol será melhor avaliado em um hospital de Barcelona. Esportivamente falando, o piloto da Honda foi penalizando com um long run no GP da Argentina. Jorge Martín fraturou um dedo do pé.

