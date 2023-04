Carregar reprodutor de áudio

Francesco Bagnaia perdeu uma oportunidade de ouro de sair do GP das Américas como líder do mundial de MotoGP. O atual campeão foi ao chão na corrida deste domingo e com o sexto lugar conquistado por Marco Bezzechi, a ponta segue com o piloto do Team VR46.

Agora, a diferença entre Bagnaia e Bezzechi é de apenas um ponto: 54 x 53. Johann Zarco e seus 35 pontos fecha os três primeiros colocados. Alex Márquez, que também foi ao chão, e logo no começo da prova deste domingo, é o quarto com 33 seguido por Maverick Viñales com 32 pontos. Fabio Quartararo é apenas o 13º e Marc Márquez o 15º.

No campeonato de equipes, o Team VR46 mantém a liderança e abre uma vantagem de 29 pontos para a Pramac, enquanto nos construtores a Ducati 'sobra' com 103 pontos contra os 54 da Honda.

Campeonato de pilotos

Campeonato de equipes