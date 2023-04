Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Gresini, Alex Márquez, revelou que caiu durante a sprint do GP das Américas de MotoGP porque vomitou no capacete enquanto freava para fazer a curva 12 circuito de COTA.

Márquez foi apontado pelo vencedor da corrida de velocidade, Francesco Bagnaia, como "um grande rival" no sábado, mesmo o espanhol tendo que lutar contra uma largada ruim saindo do quarto lugar do grid.

Ele estava indo bem na corrida quando caiu sozinho na curva 12. Márquez saiu ileso do incidente, mas sua entrevista à mídia pós corrida foi cancelada, com a Gresini afirmando que o espanhol não estava se sentindo 100% após a queda. Mais tarde, Alex revelou que vomitou no seu capacete enquanto freava na curva 12, o que acabou ocasionando o incidente.

"Eu estava me sentindo bem em termos de desempenho de corrida e apesar de uma queda na classificação, ainda tínhamos confiança e um bom ritmo", disse Márquez. “Infelizmente, não estava me sentindo bem fisicamente, até vomitei na frenagem da curva 12 e caí. Eu me 'libertei' depois da corrida e agora me sinto muito bem e pronto para fazer as pazes amanhã [no GP].”

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez não foi o único piloto doente no grid lutando contra problemas desagradáveis. Jorge Martin, Pramac, admitiu que depois de apenas algumas voltas na sprint estava lutando para respirar porque a "boca estava cheia de muco”.

Lutando contra a doença durante todo o fim de semana no Texas, Martin disse: “Depois de três voltas ultrapassando pilotos, minha boca estava cheia de muco e eu não conseguia respirar. Meu pulso aumentou e estava ficando cada vez mais difícil.

“Dei 100%. Eu não conseguia respirar depois de três, quatro voltas. Eu não tinha mais pulmões, então foi muito difícil manter o ritmo. No final eu sabia que o Aleix era mais rápido, então só tentei fechar um pouco as posições. Eu sabia que ele estava tentando lá [na penúltima curva], eu freei um pouco mais e foi uma boa manobra.”

