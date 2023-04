Carregar reprodutor de áudio

Alex Rins consagrou seu bom fim de semana nos Estados Unidos com a vitória do GP das Américas, levando o centésimo pódio para a equipe LCR na MotoGP em uma prova marcada pela alta quantidade de quedas, inclusive, do campeão reinante, Francesco Bagnaia.

Pelo segundo GP consecutivo, o italiano que venceu o mundial em 2022 foi ao chão sozinho perdendo uma vitória praticamente concretizada. Rins não desperdiçou a chance e venceu tranquilamente administrando a vantagem sobre o segundo colocado, Luca Marini. Fabio Quartararo completou o pódio.

A prova ainda ficou marcada pela quantidade significativa de quedas: apenas 13 pilotos cruzaram a linha de chegada - vale destacar que o asfalto do autódromo em Austin foi motivo de reclamação já na sexta-feira durante os treinos livres da categoria.

Com o sexto lugar de Bezzechi e a queda de Bagnaia, a liderança do mundial é do piloto do Team VR46 por apenas um ponto de diferença para o italiano: 54 x 53.

A CORRIDA

A largada foi marcada por muitas quedas, Jorge Martin se desequilibrou, caiu sozinho e no 'deslizar' da queda, acabou acertando Alex Márquez. O espanhol precisou sair amparado, claramente mancando. Um pouco depois, Aleix Espargaró também foi ao chão sozinho.

Com isso, Jack Miller pulou para a terceira posição e Fabio Quartararo para quarto. Lá na frente, Francesco Bagnaia conseguiu segurar bem o 'modo ataque' de Alex Rins. Na sétima volta, Miller foi para o chão na sua sexta queda do fim de semana. Quem se aproveitou foi o francês da Yamaha que herdou um lugar no pódio naquele momento.

Uma volta depois, Bagnaia foi ao chão. Liderando de forma tranquila, o italiano perdeu o controle e foi ao chão sozinho, ficando desolado após a queda. Nesta altura, apenas 16 motos ficaram na pista restando 12 voltas para o fim. Rins, Quartararo e Marini eram os homens do pódio.

Depois da sessão de quedas, a corrida seguiu tranquila. Marini tentava diminuir a diferença para Rins assim como Quartararo seguia na 'caça' pelo P2. Contudo, as primeiras posições não passaram por mudanças, Rins conseguiu administrar bem a vantagem para conquistar a vitória para Honda.

Eric Granado projeta temporada 2023 da MotoGP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: