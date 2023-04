Carregar reprodutor de áudio

Deu Francesco Bagnaia na corrida sprint em COTA. A terceira etapa da temporada 2023 da MotoGP viu o atual campeão mundial conseguir manter a liderança por dez voltas na corrida curta e converter a pole em vitória de maneira, relativamente, tranquila, sem grande pressão dos adversários.

O pódio foi formado por Alex Rins e Jorge Martin. Com essa vitória, a liderança de Marco Bezzechi está 'ameaçada', uma vez que Bagnaia chegou no líder e a diferença é apenas de um ponto entre eles - o piloto do Team VR46 chegou em sexto ao se aproveitar das quedas ao longo da prova para subir posições.

A corrida

Logo na largada, Rins atacou Bagnaia por duas vezes e na segunda tentativa, conseguiu tomar a posição do atual campeão. Porém, a mudança entre eles continuou por toda a primeira volta com a alternância no P1. Fabio Quartararo, que largou em sétimo, conseguir subir para quarto enquanto Maverick Viñales perdeu dez posições.

Na segunda volta, Rins acabou passando direto e com isso, perdeu duas posições, o que permitiu uma aproximação maior de Quartararo. Pouco depois, o francês que vinha fazendo uma boa prova, perdeu o controle dianteiro da moto e foi para o chão sozinho - voltando para a pista logo na sequência.

Restando três voltas, Alex Márquez que tinha acabado de conseguir um lugar no pódio, se precipitou e também caiu sozinho. A briga pela terceira posição foi fervorosa entre Jorge Martin e Aleix Espargaró. O piloto da Aprilia chegou a conseguir a ultrapassagem, nas últimas curvas da última volta, mas levou o 'x' do representante da Pramac e ficou em quarto.

