MotoGP: Bagnaia voa e conquista pole na Alemanha

A MotoGP definiu o grid de largada para o GP da Alemanha, em Sachsenring. E pela terceira vez no ano, Francesco Baganaia conquistou o direito de sair na frente. O italiano cravou 1min19s931 durante o Q2, o suficiente para desbancar o atual campeão e líder, Fabio Quartararo, que ficou a 0s076.

A primeira fila deste domingo será fechada com outro francês, Johann Zarco. Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio e Jack Miller completam a segunda linha.

O Treino

O Q1 foi composto pelos seguintes pilotos: Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaró, Brad Binder, Remy Gardner, Enea Bastianini, Andrea Dovizioso, Darryn Binder, Stefan Bradl, Franco Morbidelli, Alex Márquez e Raul Fernández.

Os novatos se deram bem. Di Giannantonio cravou 1min20s307, sendo mais veloz em 0s293 do que Bezzecchi. Pol Espargaró deixou de fazer o Q2 por 0s004 e largará em 13º no domingo.

Dessa forma, os postulantes à pole eram: Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Martín, Fabio Quartararo, Joan Mir, Takaaki Nakagami, Maverick Viñales, Luca Marini,

Di Giannantonio e Bezzecchi.

Na primeira tentativa, Aleix Espargaró saiu na frente, com 1min20s413. Na sequência, Pecco Bagnaia fez 1min20s098 e assumiu a ponta. Miller e Martin fechavam a primeira fila até então, com a maioria dos pilotos entrando nos pits antes do momento decisivo da sessão.

No seu retorno, Bagnaia conseguiu baixar ainda mais o seu tempo, com 1min20s064 e na sequência 1min19s931, se solidificando na P1. Aleix tentou, mas não conseguiu chegar no italiano, mas Quartararo e depois Zarco e toamaram a posição do espanhol.

Nos segundos finais, Quartararo se colocou em segundo novamente, enquanto que Nakagami foi ao chão na curva 1.

Após o cronômetro zerado, nada mudou e Bagnaia confirmou a pole position, com Quartararo em segundo e Zarco em terceiro.

A largada para o GP da Alemanha será dada neste domingo, às 9h, horário de Brasília.

Grid de largada

