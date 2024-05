Com a Ducati prestes a tomar a decisão sobre quem será seu companheiro de equipe em 2025, o bicampeão da MotoGP Francesco Bagnaia mandou um recado aos candidatos à vaga, Marc Márquez e Jorge Martín, sobre o que espera do piloto que estará ao seu lado no próximo ano.

A marca italiana anunciou que pretendia tomar a decisão sobre a segunda vaga da equipe oficial até o GP da Itália em Mugello, que acontece neste fim de semana, mas não deve anunciar já quem será o escolhido.

E com a escolha próxima, o bicampeão aproveitou o dia de mídia da categoria em Mugello, na coletiva ao lado de Márquez e Martín, para mandar um recado aos dois.

"Não me falam nada. Pedi para não saber de nada. Como quero terminar à frente de todos, dá no mesmo [quem seja]. Mas o único que disse e perguntei à equipe é que, tudo que será feito com o piloto novo que chegará, ele só não pode arruinar a harmonia interna da garagem".

"Fizemos um grande trabalho nos últimos anos para criar esse clima dentro da garagem, e poderia me irritar se isso for arruinado, porque não foi fácil quando começamos, e agora é uma equipe que trabalha unida. Isso é importante".

"No final, quando você coloca dois pilotos que lutam pelo título na mesma equipe, é preciso ser muito inteligente para trabalharmos juntos. O importante, quando começam os testes, é trabalharmos juntos. Depois, na temporada, é normal utar, mas é preciso ter sempre muito respeito e trabalhar bem. São coisas que todos já sabem. Mas quando vocês estão lutando pela mesma coisa, isso pode mudar".

