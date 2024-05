A Ducati escolheu Jorge Martin para se juntar à sua equipa de fábrica de MotoGP em 2025 e está à espera que Marc Márquez dê a sua aprovação para se juntar à Pramac em uma moto de fábrica.

Nesta quinta-feira, a Gazzetta dello Sport noticiou que a marca Borgo Panigale finalmente decidiu que o espanhol se juntará a Francesco Bagnaia na garagem oficial da empresa a partir da próxima temporada.

As negociações intensificaram-se nos últimos dias com Albert Valera, agente de Martin, que estará no GP de Itália neste fim de semana –evento em que a Ducati descreveu que gostaria que a sua decisão fosse tomada.

De qualquer forma, o Motorsport.com apurou que o contrato entre as duas partes ainda não foi assinado, o que provavelmente será feito neste fim de semana, desde que se alinhem uma série de fatores que ainda não se enquadram.

A primeira é que Márquez, com quem o líder do campeonato Martin tem disputado a Desmosedici de fábrica vermelha, concorde em se juntar à Pramac e estenderia então a sua relação com o fabricante bolonhês até pelo menos 2026.

Desde o início da temporada, o principal objetivo de Martin era ser promovido à equipe oficial da fabricante italiana, após perder para Enea Bastianini em 2023.

Desde o início deste ano, o espanhol deixou bem claro aos executivos da Ducati que teriam até Mugello para tomar a sua decisão.

Caso não recebesse uma oferta satisfatória, ingressaria em outro projeto. Nesse sentido, a GasGas ultimamente tem batido à sua porta com insistência.

Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Caso a operação acabe sendo executada, causará uma reação em cadeia que provavelmente fará com que o restante das vagas do grid seja preenchido rapidamente.

A primeira derivada disto seria saber o que fará Márquez, que a Ducati não quer perder, dada a velocidade exibida na sua primeira temporada em uma Desmosedici, e o seu poder midiático.

Até agora, Márquez sempre manteve que a sua prioridade era obviamente regressar às corridas por uma equipa de fábrica, com a mais recente evolução de qualquer protótipo que fosse.

Neste ponto, resta saber se a mudança de cenário o leva a concluir que lhe é mais benéfico ter uma Desmosedici GP25, da Pramac, do que enfrentar novamente um processo de adaptação a uma nova moto - muito provavelmente uma daqueles do grupo Pierer Mobility (KTM ou GasGas), que lhe apresentou uma oferta muito tentadora.

Outra das vítimas da eventual decisão da Ducati é Bastianini, que seria muito bem recebido pela Aprilia, que procura poder contar com um piloto italiano.

