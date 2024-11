A disputa fica para a última etapa! Francesco Bagnaia, da Ducati de fábrica, vence a corrida do GP da Malásia da MotoGP, marcada por um grave acidente no início e com disputa intensa entre os candidatos pelo título. Jorge Martín, da Pramac, e Enea Bastianini, também da Ducati, fecham o pódio de Sepang.

Com o resultado, Bagnaia fica 24 pontos atrás de Martín, se mantendo vivo na disputa pelo título, mas com difícil tarefa no fim da temporada 2024 da categoria rainha.

Como foi a corrida da Malásia?

Com 34°C e com previsão de chuva, a corrida de Sepang começou com uma largada tensa, com Bagnaia e Martín se tocando, mas com o italiano se dando melhor e mantendo a liderança na disputa com o rival pelo título.

No meio do grid, um grave acidente triplo entre Fabio Quartararo, Brad Binder e Jack Miller causou bandeira vermelha logo na primeira volta. Miller precisou ser atendido na pista, já que ele caiu e bateu a cabeça na roda da moto da frente, precisando sair de ambulância do circuito, mas com notícias posteriores que o australiano ficou bem, sem lesões sérias. Apenas Quartararo se manteve na corrida.

Depois de alguns minutos de atendimento e limpeza da pista, foi feita a relargada de forma tradicional. No segundo início, Bagnaia manteve a boa largada e ficou com a liderança, defendendo o ataque do rival pelo título, com o Marc Márquez logo atrás, de olho na disputa pela liderança.

Martín tentou várias ultrapassagens e conseguiu a liderança pelo erro do italiano, mas o espanhol também errou e deu espaço para Bagnaia. Mais alguns ataques e 'entregadas de posição' causaram um 'balé' entre as motos #1 e #89!

Faltando 18 voltas para o fim, os candidatos à taça ficaram lado a lado na reta da bandeirada, continuando a sequência de ultrapassagens entre os pilotos da Ducati e Pramac, com o espanhol levando a melhor depois de alguns minutos de roubos de primeira posição.

Faltando 16 voltas para o final da corrida, mais uma tentativa de ultrapassagem de Martín, mas dessa vez o italiano 'fechou a casinha' e conseguiu se manter na liderança. Poucos centésimos separavam os ambiciosos líderes do campeonato, mas Márquez assistia a disputa na sua frente e se aproximava cada vez mais.

Na volta 6, Joan Mir caiu, causando bandeira amarela no setor 3 de Sepang e diminuindo um pouco o ritmo da disputa. Enquanto isso, Bagnaia gerenciava e aumentava sua vantagem contra Martín. Pouco depois, Franco Morbidelli, na temida curva 8, caiu mas voltou para a pista.

Outra queda foi a do então terceiro colocado Marc Márquez, na curva 15 de Sepang, caindo para o 17º lugar, abrindo espaço para Enea Bastianini ir para a disputa do pódio e deixando os rivais pelo título brigarem à frente sem interferências.

Mas isso não era tão necessário para Bagnaia, que aumentava cada vez mais a diferença contra Martín, chegando a dois segundos de vantagem na volta 10.

Enquanto isso, o estreante Pedro Acosta não cansava de escalar posições, chegando a disputar a quarta colocação com Álex Márquez e de olho no pódio. No entanto, terminou em quinto.

Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi e Johann Zarco mantinham uma disputa intensa entre três diferentes fabricantes, KTM, Ducati e Honda, trocando de posições em sequência, mas com o representante da fabricante italiana levando a melhor.

Lá na frente, Bagnaia mantinha seus mais de dois segundos de vantagem para Martín com certa tranquilidade, se comparado aos inícios de corrida. Mas o espanhol começou a tirar importantes décimos de diferença, pressionando o italiano faltando quatro voltas para o fim, devido aos pneus médios, menos desgastados que o pneu da frente macio do #1.

Mas, na curva 8 (novamente ela) Martín se desequilibrou um pouco e fez os décimos conquistados para chegar próximo à Bagnaia serem descartados, começando do ponto zero e com o italiano se mantendo confortável na liderança, abrindo mais de três segundos e mantendo a liderança até o final.

Pecco SE IMPÕE contra Martín, e Márquez ERRA em Chang! Iannone volta à MotoGP | Moto2 e Lucas Moraes

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa Martín x Pecco na Tailândia e reta final da temporada 2024 da MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!