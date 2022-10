Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP entregou uma prova emocionante do começo ao fim neste domingo. A vitória do GP da Malásia ficou com o líder Francesco Bagnaia, que precisou segurar seu futuro companheiro de Ducati, Enea Bastianini até a linha de chegada, mas como Fabio Quartararo completou o pódio em terceiro, a decisão do título ficou para a final em Valência, com 23 pontos de vantagem para Pecco.

Completaram o top 10: Marco Bezzecchi, Álex Rins, Jack Miller, Marc Márquez, Brad Binder, Johann Zarco e Franco Morbidelli.

Na largada, Martín saiu bem e manteve a ponta, enquanto Bagnaia teve uma saída primorosa, subindo de nono para segundo ainda na primeira curva. Já Quartararo também largou bem, indo de 12º para sexto.

Ao final da primeira volta, Martín liderava com Bagnaia em segundo, Bastianini em terceiro, Márquez em quarto e Quartararo já em quinto, enquanto Aleix era o nono. Mas Pecco não tinha vida fácil, com Enea o pressionando pela segunda posição, enquanto Quartararo tentava reduzir a diferença de Márquez, que era de 0s7.

Na quinta volta, de um total de 20, Martín liderava tranquilo na frente, abrindo 1s de vantagem para a briga entre Bagnaia e Bastianini. Já os dois abriam 2s para a disputa entre Márquez e Quartararo pela quarta posição.

Neste momento, Pecco abria 23 pontos de vantagem no Mundial. Não demorou para o piloto da Yamaha passar o hexacampeão e assumir P4, reduzindo a diferença para 21 tentos. Já Aleix fazia uma corrida difícil, ocupando a 15ª posição e saindo da briga pelo título.

Ao passar Márquez e subir para a quarta posição, Quartararo não apresentava ritmo para reduzir a diferença para Bagnaia e Bastianini, que já chegava a 3s na volta 7.

E aí veio uma queda que mudou todo o panorama da disputa. O líder Martín foi ao chão, entregando a ponta para Bagnaia, com Bastianini em segundo e Quartararo em terceiro. Atrás, Márquez, Mir, Bezzecchi e Rins disputavam ferrenhamente pela quarta posição. Neste momento, a diferença de Pecco chegava a 23 pontos.

Quando a prova chegava à metade a briga entre Bagnaia e Bastianini continuava, e os dois abriam mais de 3s para Quartararo, que via agora Bezzecchi em quarto se aproximando, a apenas 1s. Neste momento, a diferença se mantinha em 23 pontos.

Na volta seguinte, Bastianini pressionou Bagnaia e o ultrapassou, assumindo a liderança da prova, baixando a diferença para 18 pontos. Mas, logo atrás, Quartararo via Bezzecchi reduzir a distância para menos de 0s6.

Mesmo assumindo a liderança, Bastianini não conseguia abrir para Bagnaia, deixando dúvidas sobre um possível uso das ordens de equipe da Ducati.

Na volta 14, Bagnaia voltou a assumir a liderança, passando Bastianini na chegada à última curva, enquanto Quartararo seguia pressionado por Bezzecchi, a 1s7 da briga pela ponta. Neste momento, diferença subia novamente para 23 pontos.

A cinco voltas do fim, Bagnaia seguia com Bastianini em sua cola, enquanto Quartararo baixava ainda mais a diferença, para menos de 1s5. Já Bezzecchi perdia um pouco de contato, ficando a 1s3 do francês.

No final, deu Francesco Bagnaia. O italiano da Ducati fez um ótimo trabalho de segurar Enea Bastianini até o fim para garantir uma importante vitória. Mas com Fabio Quartararo completando o pódio em terceiro, a vantagem no Mundial ficou com 23 pontos, deixando a definição do título para a grande final, em Valência.

Completaram o top 10: Marco Bezzecchi, Álex Rins, Jack Miller, Marc Márquez, Brad Binder, Johann Zarco e Franco Morbidelli.

A MotoGP tira uma semana de folga antes da grande final entre 04 e 06 de novembro no GP de Valência. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: